La Ruta del Vino de Toro lanza una campaña para acercar el enoturismo local

miércoles, 17 de junio de 2020, 10:33 h (CET) La Ruta reformula su estrategia turística y lanza un programa de experiencias virtual clave para potenciar el turismo y hacer frente a esta nueva situación. Certificada oficialmente como Ruta del Vino de España el 14 de Febrero de 2019 lleva 500 días de actividad apostando por la dinamización del territorio a nivel turístico. La asociación resalta el gran potencial enoturístico del territorio, así como la importancia de seguir trabajando por la mejora de la calidad y la excelencia La Ruta del Vino de Toro lleva ya más de dos años en activo y desde el mes de febrero de 2019 es oficialmente una de las Rutas del Vino de España con un total de 35.885 visitantes durante ese año convirtiéndose así en la cuarta ruta más visitada de Castilla y León según el estudio anual de ACEVIN.

La organización celebra sus 500 días de actividad con el lanzamiento el próximo 28 de Junio de una novedosa iniciativa virtual llamada #ContigoDejandoHuella que tiene como objetivo acercar la ruta a todos aquellos que no puedan desplazarse e implementar una nueva forma de desarrollo enoturístico en la región de Zamora. La experiencia virtual del programa permitirá al visitante conocer la región vinícola a través de artículos, retransmisiones en directo, vídeos, recorridos fotográficos, etc. Y una serie de iniciativas que se podrán conocer a través de sus redes sociales y página web.

Para Beatriz Fernández, Presidenta de la Ruta del Vino de Toro: “La puesta en marcha de este programa es una gran oportunidad de acercarnos a nuevos clientes. Trabajamos cada día junto al sector turístico de la comarca de la D.O. Toro para ofrecer lo mejor a quienes deciden visitarnos. Es el momento de recuperar la confianza de nuestros visitantes ofreciendo un valor añadido”.

La Ruta del Vino de Toro apuesta por el desarrollo de una intensa campaña de promoción y comercialización que marcará el desarrollo de la oferta enoturística haciendo al destino un lugar de visita imprescindible y mucho más atractivo para quienes este verano elijan turismo de interior y enoturismo cómo una opción segura y llena de experiencias únicas.

La Ruta del Vino de Toro ofrece un destino cercano, familiar, y con muchas singularidades, que quiere compartir con los visitantes, por eso el lema de esta campaña es #ContigoDejandoHuella.

