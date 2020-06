O.D.Mart: La Ciencia Ficción Fantástica para Mujeres con Alas Comunicae

martes, 16 de junio de 2020, 18:01 h (CET) O.D.Mart: La Ciencia Ficción Fantástica para Mujeres con Alas, presenta un concepto de marca totalmente nuevo y diferente, a como la literatura de este género se ha presentado hasta ahora. Con su mensaje literario esta autora ha creado un nuevo mundo para contribuir de forma significativa al auto empoderamiento de la mujer, utilizando toda la imaginación y la creatividad propias de la ciencia ficción y la fantasía en combinación con valores de mujeres fuertes reales O.D.Mart y mujeres con alas

No es un secreto que muchos sectores del arte, como pueden ser la literatura y el cine, son más bien escenarios de personajes protagónicos masculinos. Aunque, afortunadamente y poco a poco, esta situación está cambiando, aún se encuentra a la mujer encarnando estereotipos exagerados en algunos aspectos.

O.D.Mart nace como la posibilidad de una ciencia ficción fantástica enfocada en mujeres reales, que ahora quieren expandir sus alas a través de la literatura. Mujeres apasionadas de la lectura, que muchas veces no se sienten identificadas, en el género al que se le atribuye la creatividad y la imaginación por excelencia.

O.D.Mart surge dentro de la literatura para poder ofrecer este nuevo concepto al mercado, y lo hace, poniendo a disposición de sus lectoras protagónicos femeninos diversos. Personajes fuertes que aparecerán tanto en sus libros, cuentos y relatos, como en el resto de su comunicación. Mujeres que rescatan y son rescatadas, madres, esposas, amigas, mujeres que se equivocan, mujeres que se sacrifican.

O.D.Mart. Un nuevo concepto en literatura

Sin embargo, lo que trae O.D.Mart es mucho más que eso. Es todo un universo, una nueva dimensión encabezada por: “El Manifiesto de la Mujer con Alas”. Éste es un libro abierto a toda una filosofía de vida donde valores como la Independencia, el Coraje, la Inspiración y otros, marcan una pauta clara de la conversación que la autora desea mantener en el espacio que ha creado.

Para englobar toda esta gran idea O.D.Mart ha proyectado la 2da Dimensión de Hydra como un mundo paralelo donde las mujeres expanden sus alas, para ser todo lo plenas que pueden ser. Una comunidad para encontrar y servir de inspiración para la vida y el día a día.

En la 2da Dimensión de Hydra, O.D.Mart ofrece una experiencia única en el mercado para sus lectoras, que incluye la interacción con y entre ellas, donde se integran los valores que definen a la mujer apasionada de la lectura, con elementos de ciencia ficción fantástica y el auto empoderamiento. Se puede acceder a la 2da Dimensión de Hydra tanto a través de su página de Facebook como de la web de O.D.Mart.

El secreto de la historia de O.D.Mart

La primera muestra del concepto de O.D.Mart es su historia, que se puede disfrutar en uno de los apartados de la página web de la autora. Es una fluida mezcla de elementos de ciencia ficción y fantasía, que se entrelazan con su trayectoria real. Este relato transmite fehacientemente el tipo de literatura que se podrá encontrar en sus comunicaciones, desde la 2da Dimensión de Hydra. Es un reconocimiento a tod@s aquellos, que ha contribuido al brote de sus propias alas.

El propósito de O.D.Mart

O.D.Mart en sus propias palabras dice: “…soy una ávida lectora del género y muchas veces, echo en falta características de mujeres reales en los personajes femeninos y las super heroínas de la literatura y el cine. Quiero aportar un poco de diversidad, para sentirme identificada. Las mujeres somos fuertes y salvamos nuestro mundo, y el mundo de otras personas, de miles de formas cada día” Y añade “¿Por qué estereotiparnos?... ¿Por qué bellas o inteligentes? … ¿Por qué armas de mujer o armas de combate?”

Y explica: “Lo que quiero es que cuando mujeres reales como yo entren a mi mundo, no solo disfruten de un momento de lectura, inspiración y auto empoderamiento, si no que formen parte de una comunidad de mujeres que se identifican entre ellas, que juntas van más allá de sus propios límites, que juntas expanden sus alas”.

Y agrega: “Tengo el romántico deseo y la firme convicción de poder aportar mi granito de arena, creando un espacio donde cultivemos la mejor versión de nosotras mismas. E invito a todas las mujeres fuertes de este mundo a descubrir la 2da Dimensión de Hydra y disfrutar, mientras expanden sus alas”

