RecogidaMuebles.SL: La tristeza de vaciar pisos de los familiares fallecidos Comunicae

martes, 16 de junio de 2020, 17:45 h (CET) Vaciar la vivienda de un ser querido después de fallecer es un paso muy duro pero necesario en la mayoría de casos, muchas personas se emocionan al ver como en pocas horas toda la vida de una familia desaparece al romper los muebles de sus padres. RecogidaMuebles.SL fabrica espejos y pequeños muebles con las maderas rotas para que sus clientes puedan tener un recuerdo de los muebles de su familia Uno de los pasos más duros después de enterrar a un ser querido es entrar a la vivienda donde vivían y recoger las pertenencias que se quieran guardar para que poco después entre una empresa de Vaciado de Pisos para realizar el vaciado completo de la vivienda.

En algunas ocasiones la familia puede esperar meses o hasta incluso años para estar preparados en dar este paso tan difícil emocionalmente, Recogidamuebles,SL confirma que algunos de sus clientes tardaron años en vaciar la vivienda de sus familiares fallecidos.

Cuando la vivienda es de propiedad quizá se pueda esperar el tiempo que sea necesario para entrar y dar el paso de realizar el servicio de vaciado, pero cuando la vivienda es de alquiler y el propietario solicita la finalización del contrato por fallecimiento de los inquilinos la familia realiza este servicio de manera rápida ya que de no hacerlo tendrían que seguir pagando cada mes el pago del alquiler.

Diferentes maneras de vaciar una vivienda

Cuando alguien da el paso de vaciar una vivienda hay varias opciones, hay clientes que utilizan el servicio municipal dejando los muebles en la calle para que la brigada municipal los recoja, otra opción, si están en buen estado, es venderlos en alguna tienda de segunda mano o subastarlo en los encantes, y como última opción quizá esté la contratación de los servicios a empresas homologadas y certificadas en la gestión de residuos.

La pena de ver a los clientes llorando por ver como se rompen los muebles

Después de varios años realizando el servicio de vaciado de pisos todavía les cuesta ver como sus clientes se emocionan al ver como vacían la vivienda de sus seres queridos, principalmente sus padres.

"Para nosotros es un piso más de los varios que vaciamos cada día, pero para nuestros clientes lo más seguro que será el único que tendrán que vaciar en su vida", afirman.

"Quizá lo que más entristece sea ver como en unas horas de trabajo terminamos con los muebles, objetos y recuerdos de una familia que durante toda la vida vivió en esa vivienda".

El Covid-19 se ha llevado la vida de la pareja entera

"Algo que no estábamos acostumbrados a ver es realizar el vaciado de un piso el cual ambas personas murieran con pocos días o hasta incluso horas de diferencia".

"Por lo general siempre vaciábamos pisos donde una persona vivía sola, o que al faltar una persona la pareja marchaba a vivir con la familia o en alguna residencia, pero lo que estamos viviendo ahora por culpa de la pandemia es vaciar viviendas donde la pareja falleció con pocos días u horas de diferencia", cuentan en RecogidaMuebles.

Fabricación de muebles con las maderas rotas de los pisos que vacían

Durante años, su empresa está aprovechando las maderas de los muebles que rompen para fabricar muebles con maderas recicladas de un estilo rústico, al aprovechar las maderas que van encontrando por las viviendas que vacían. Durante este tiempo son muchas las mesas, cabeceros de cama, estanterías y espejos que han realizado aprovechando las maderas y contribuyendo un poco al reciclaje de la madera.

Un detalle para los clientes que peor lo pasan

"Al ver que nuestros clientes se emocionan al ver como rompemos los armarios y los muebles de sus padres les explicamos que, si quieren, antes de tirar todas las maderas recogeremos algunas maderas y les realizaremos un recuerdo para que lo puedan tener en su casa", cuentan.

"La cara de alegría y de emoción al escuchar estas palabras les cambia por completo el día. Si pudieran, muchas personas guardarían en su casa todos los armarios y muebles de sus padres, pero lógicamente no lo pueden hacer, por este motivo lo que estamos haciendo desde hace un tiempo son espejos y pequeños muebles realizados con las maderas rotas de los muebles de sus padres o familiares".

Detrás de cada detalle escriben un mensaje de apoyo y agradecimiento para sus clientes por la confianza depositada en su empresa.

