Nuevas ayudas de la UPC School ante la situación de la Covid-19

La UPC School presenta un nuevo programa extraordinario de ayudas para hacer frente al impacto económico de la crisis de la covid-19 sobre los futuros estudiantes. Se ha ampliado la dotación presupuestaria global y también se han incorporado nuevos criterios de asignación para que puedan acogerse más candidaturas. Por otra parte, también se ofrecen condiciones de pago de la matrícula más flexibles para aquellos programas formativos que se inician el próximo curso 2020-2021 La UPC School, entidad que gestiona la oferta de formación permanente de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), apuesta por hacer crecer el talento de los profesionales a través de su oferta formativa, con programas de una alta especialización técnica y de gestión, enfocados a mejorar la empleabilidad en el contexto laboral actual, marcado por los retos profesionales de la transformación digital.

Para facilitar el acceso a la matrícula de los programas que se iniciarán el curso 2020-2021, la UPC School ofrece un 15% de descuento en aquellas matrículas que se formalicen antes del 30 de junio de 2020.

Las ayudas Employment Help amplían su dotación económica, que pasa de 35 € por crédito matriculado a 50 €, y también sus destinatarios: ahora no solamente se dirigen a personas en desempleo sino también a profesionales con rentas bajas, con unos ingresos que no superen en un 20% el salario mínimo interprofesional. La solicitud de ayuda Employment Help podrá realizarse hasta siete días antes del inicio de cada programa formativo, como fecha límite.

Se presenta también una nueva edición de ayudas Talent Help para graduados con mejor expediente académico. Estas ayudas cubren un 40% del importe de matrícula en una selección de 30 másters que se iniciarán durante el primer cuatrimestre del curso 2020-2021. El único requisito es tener un expediente académico con una nota media ponderada igual o superior a 7 sobre 10. El periodo para optar a una ayuda Talent Help está abierto hasta el 20 de julio de 2020.

Por otra parte, algunos de los programas de formación de la UPC School disponen de un programa de ayudas específico que permite matricularse en el curso en condiciones ventajosas.

Por último, también se incorporan, con carácter excepcional, nuevas medidas para la flexibilización en los plazos de abono de la matrícula, con nuevos vencimientos en el caso de programas de máster y posgrado.