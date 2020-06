Residencias y piscinas se ven obligados a digitalizarse Comunicae

martes, 16 de junio de 2020, 16:42 h (CET) Booksy, la app de gestión de citas previas que arrasa en los distintos sectores de servicios. Las restricciones, limitaciones e incertidumbres relacionadas con el Covid-19 exigen una adopción extremadamente rápida a la situación cambiante La start-up Booksy nacida hacer 5 años en Polonia, y ya apreciada por millones de usuarios entre EE. UU., Reino Unido y España, está experimentando un crecimiento mensual del 25% en este momento; siendo un hecho que las reglas de distanciamiento siguen vigentes, los clientes siguen preocupados por la propagación del virus, y las empresas son todavía reacias a entrar en el modo de apertura total.

Booksy empezó siendo una App dedicada al sector de la belleza, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades tanto a usuarios, como a aquellos que necesiten llevar su negocio a través de citas con clientes. Pero rápidamente diferentes sectores se dan cuenta de que necesitan llevar su actividad de manera diferente hasta ahora; gestionar las visitas, programar horarios, calendarizar, evitar aglomeraciones, etc.

El coronavirus marca en el horizonte un verano, cuanto menos, atípico. El acceso a las piscinas, ya sean públicas o de urbanizaciones privadas, será con aforo y cita. Sanidad marca un aforo limitado del 30%, cita previa para organizar distintos turnos, y enormes medidas de limpieza, como la desinfección del recinto varias veces al día.

Y lo mismo sucede con las visitas a las residencias de mayores, que deberán ser de un único visitante, con cita previa, y tras superar controles de temperatura. Después de todo lo sucedido, las residencias quieren tomar todas las medidas de precaución posibles, y así evitar exponer a sus residentes.

“Dada esta situación que se exigen visitas controladas tenía dos opciones; establecer nosotros mismos un calendario y dárselo hecho a las familias sin consultar disponibilidad, o tener a una persona en recepción encarga de calendarizar todo. Con Booksy todo se agiliza enormemente; no tengo que tener a mi plantilla encargándose de esto, se evitan los conflictos con las familias al darles mucha mayor amplitud de horarios con plena libertad para elegir, modificar y cancelar. Y además se evita el papeleo necesario por el BOE, ya que Booksy se encarga también de ofrecer el formulario a rellenar. En definitiva con Booksy se da una excelente atención al cliente para los familiares, y a nosotros nos facilita y organiza mucho mejor”- José Antonio- Residencia Municipal Isidoro Fernández

Booksy llega a España en el momento perfecto y se está convirtiendo en el mejor aliado para el funcionamiento de muchos sectores.

El objetivo es ampliar su base de clientes ayudando a reservar citas en mercados completamente nuevos hasta ahora, digitalizando el servicio de atención al cliente.

www.booksy.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.