Woonivers lleva la experiencia del Tax-Free móvil también a la tienda online

martes, 16 de junio de 2020, 15:01 h (CET) La aplicación Tax-Free 100% móvil estrena conectividad para los e-commerce de sus asociados, facilitando su gestión a los turistas no residentes en la UE Woonivers, la primera aplicación 100% móvil para gestionar las solicitudes de devolución de IVA de las compras de los viajeros extracomunitarios, presenta su nueva solución mediante la cual los comercios asociados podrán ofrecer también a sus clientes este servicio en sus tiendas online, aplicando así un 17,5% de descuento adicional -correspondiente a la devolución de impuestos- en las ventas realizadas en España a los no residentes de la UE, sin coste para ellos.

“La pandemia ha cambiado nuestra forma de consumir. Si el e-commerce ya mostraba una tendencia de crecimiento en nuestra sociedad, el COVID-19 y el distanciamiento social lo están impulsando aún más, no solo en las compras de primera necesidad, sino también en el shopping lúdico y el vacacional. El nuevo turista va a demandar soluciones seguras e integradas, y el pequeño comercio debe estar preparado para ello”, asegura Antonio Cantalapiedra, cofundador de Woonivers.

De esta manera, los turistas no residentes en la UE que realicen compras online durante su estancia en España podrán disfrutar, también, de las ventajas de la gestión de su devolución del Tax-Free, a través de la aplicación de Woonivers, de forma sencilla, sin papeles y sin colas.

Comercios asociados

Las tiendas físicas que ya dispongan del servicio Tax-Free de Woonivers podrán incorporarlo sin coste en sus respectivos e-commerce. Solo tienen que indicar en la web que los clientes extracomunitarios tienen derecho al Tax-Free y se emitirá una factura nominativa estándar con su compra. A través de la aplicación 100% móvil de Woonivers se verificará que la identidad del comprador online encaja con la del documento escaneado previamente, así como que los productos adquiridos son susceptibles de la devolución de impuestos. Además, mediante la tecnología de geolocalización se comprueba que los compradores han regresado a su lugar de residencia para hacer efectiva la devolución.

Este servicio de Woonivers, además de permitir a los comerciantes olvidarse por completo del proceso de Tax-Free y la gestión burocrática que le suponía hasta ahora, les facilitará informes sobre los comportamientos y hábitos de compra de sus públicos, que le resultarán muy útiles de cara a la reactivación de su actividad en esta desescalada y la transformación hacia la economía digital.

“El consumidor busca, cada vez más, una experiencia similar en la tienda física y online, por eso los comercios, incluso los pequeños, venden en los dos canales y no se pueden permitir una mala experiencia en ninguno de ellos. Para ellos, Woonivers ha desarrollado el primer servicio de Tax-Free que no distingue el canal y que permite a los viajeros tener la misma experiencia, bien compren físicamente u online. Los viajeros volverán en breve y el gasto en compras durante los viajes seguirá existiendo, y esperemos que aumente. Por eso, las marcas deben estar preparadas para ese comprador híbrido que usará el móvil para todo, ¡y Woonivers es la solución!”, afirma Abel Navajas, cofundador de Woonivers.

Este nuevo servicio de la compañía del sector Fintech-RetailTech se enmarca dentro de una estrategia para ayudar al comercio minorista a reactivar su actividad en el inicio de la desescalada del COVID-19.

