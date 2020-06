La economía mundial sólo se reactivará contando con líderes fuertes Comunicae

martes, 16 de junio de 2020, 13:33 h (CET) La empresa consultora Unidad de Servicios Empresariales, SA, ha desarrollado el programa online Strong Leadership: Cinco lecciones del líder de Esparta, Licurgo, para enfrentarse al new normal. El programa ha sido desarrollado por el profesor Ángel Moraleda García de los Huertos, autor del libro Liderazgo sin Jerarquía, que planteó un auténtico reto a los directivos a comienzos del siglo XXI ¿A qué se llama Strong Leadership?

Al que cualquier dirigente necesita para:

- Entender qué es lo que ha sucedido y por qué es absurdo aferrarse a la idea de volver a la antigua situación,

- Saber cómo enfrentarse a lo inmediato sin comprometer el futuro,

- Descubrir las claves de su comportamiento para hacer crecer a su organización en el nuevo contexto económico,

- Transmitir confianza y seguridad para no perder a cuantos son imprescindibles para salir adelante.

Las cinco lecciones del programa que enseña Licurgo son:

Lección 1ª: Comentarios sobre Esparta y el origen de Licurgo.

Elementos de aplicación: Origen, mitos, situación, cultura, necesidad y forja del líder.

Lección 2ª. ¿De dónde saca Licurgo sus ideas?

Elementos de aplicación: Descubrimiento y selección de ideas.

Lección 3ª. ¿Cómo era Licurgo como organizador?

Elementos de aplicación: Sin organización, todo esfuerzo es estéril.

Lección 4ª. ¿Cuáles eran los valores fundamentales en la constitución de Licurgo?

Elementos de aplicación: Sin inspiración no hay constancia en la lucha.

Lección 5ª: La última lección de Licurgo

Elementos de aplicación: La consagración del líder.

Y cada lección se compone de estas tres partes:

- Sesión online en la que el profesor a través de Zoom, Microsoft Teams o similar, dialoga con los participantes durante una hora aproximadamente.

- Ejercicios que al final de la sesión el profesor envía a los participantes.

- Media hora de coaching individual online entre el profesor y cada participante.

La obra de Licurgo se mantuvo durante más de 500 años y sacó a Esparta de una situación caótica y la convirtió en una potencia admirada y temida gracias a las leyes que aplicó.

El ejemplo de Licurgo puede enseñar a muchos líderes a salir de la crisis convirtiendo a sus organizaciones en fortalezas competitivas.

El Strong Leadership, Liderazgo Fuerte, es imprescindible. Recuperar el tiempo perdido a causa de la pandemia es una razón para ello, pero no es la única. La más importante es que las cosas ya no van a ser como eran y el papel del liderazgo en estos momentos es transformar la organización para hacerla más competitiva.

Strong Leadership. Un liderazgo fuerte y necesario para transformar la organización y asegurar su futuro.

