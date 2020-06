Sigüenza aprueba su Presupuesto con un casi un millón de euros destinados a inversiones Comunicae

martes, 16 de junio de 2020, 11:06 h (CET) El documento, refrendado por mayoría con los votos a favor del gobierno municipal, dedica más de 100.000 euros a ayudar a los seguntinos a superar la crisis sanitaria, sin dejar a nadie atrás El Ayuntamiento de Sigüenza ha aprobado el Presupuesto General de la Corporación correspondiente al año 2020. El Presupuesto de gastos es de 5.124.240,84€, y el de ingresos es de 5.124.772,98 €, 95.000 euros menos que el de 2019.

Ha sido la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino quien ha explicado sus magnitudes y desgranado los capítulos en el pleno. El documento cumple con los principios de estabilidad y de contención en el gasto, pero apunta hacia el ambicioso objetivo de mejorar la ciudad y de atraer inversiones. “Es prudente, pero inversor, y sostiene económicamente el cambio de orientación que nos pidieron los seguntinos en las urnas”, valora la alcaldesa, María Jesús Merino.

El presupuesto de 2020, cuenta con el informe favorable de la intervención municipal, y cumple con el Plan de Estabilidad y el Plan de Ajuste Financiero que marcan el camino de la regeneración económica. “El documento demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera, sin renunciar por ello a una continua mejora de los indicadores de la deuda municipal”, afirma Merino.

El Presupuesto dedica a inversiones reales casi un millón de euros, “más del doble que el del año pasado, aun siendo menor”, sigue. Las inversiones van a llegar, fundamentalmente, gracias a las aportaciones de otras instituciones. “Pero es que eso también es hacer política. Es imprescindible mantener la adecuada sintonía con Diputación, Junta y Gobierno Central, si queremos transformar nuestra ciudad y luchar contra la despoblación. Si nos centramos únicamente en lo que podemos acometer desde la municipalidad, nunca llegaremos adonde queremos”, señala la regidora.

Inversiones

El Ayuntamiento empleará 250.000 euros en inversiones directas, que van desde eliminación de barreras arquitectónicas en la ciudad y pavimentación hasta mejoras digitales, adecuación de espacios municipales y rehabilitación de edificios; 125.0000, procedentes de Fondos ITI, se dedicarán a la instalación de un punto recarga eléctrica y a la mejora de la eficiencia energética en el municipio, a la renovación de carpintería en diferentes edificios, buscando con todo ello una ciudad más bella y eficiente energéticamente. Otros 100.000 euros, provenientes de Planes Provinciales de la Diputación, se destinarán a la renovación redes y a la cubierta de la pista de pádel, y hasta 370.000 euros a generar espacios de aparcamiento nuevos con los que rebajar la presión de vehículos en el centro histórico, y a la renovación de pavimento en las calles de San Lázaro y Camino Viejo, y de la calle Jesús.

Además de referir que Sigüenza va a multiplicar sus inversiones, comparadas con las de 2019, “el presupuesto más inversor del anterior gobierno municipal”, la alcaldesa ha informado en el Pleno que la deuda del Ayuntamiento ha bajado desde los 1.106.440,65 euros en los que estaba en diciembre de 2019, hasta los 741.769,43 euros de 2020.

A pesar de que la elaboración del Presupuesto 2020 estaba avanzada antes de la pandemia, el Ayuntamiento se vio obligado a efectuar algunas modificaciones “para adaptarnos a la nueva realidad, pero sobre todo, para ayudar a los seguntinos a superar la crisis sanitaria”, dice la alcaldesa. Así, el expediente incluye medidas extraordinarias para compras de material higiénico sanitario, que se añaden a 30.000 € adicionales presupuestados en concepto de asistencia social primaria. Además, el presupuesto incluye una dotación extraordinaria para la recuperación de la actividad turística de la ciudad; la creación de un espacio de comercio electrónico, el Market Place Segontia Red, que el Ayuntamiento ya ha cedido a las empresas que lo han solicitado para que oferten en ella sus productos y servicios; y una partida de más de 50.000 € para ayudar a empresas y autónomos de la ciudad. En este mismo sentido, los Servicios Sociales y el Centro de la Mujer amplían su presupuesto en un 60% y un 150% respectivamente, con el fin de ayudar a los más necesitados y a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En total, son más de 100.000€ los el Presupuesto de 2020 reserva para adaptarse a la crisis sanitaria sobrevenida. “No vamos a dejar a nadie atrás en la crisis del COVID19”, enfatiza Merino.

Mejoras en habitabilidad

De acuerdo con los grandes objetivos que se marcan para el mandato, como son la declaración de Sigüenza como Patrimonio Mundial y la preparación y comienzo de la celebración de los actos del IX Centenario, el Presupuesto mira hacia la habitabilidad, el cuidado, el embellecimiento y la limpieza de Sigüenza y de sus pedanías, “a las que incrementamos la cuantía que reciben del municipio en más de un 300%”, ha informado Merino, pasando de una asignación de 600€ anuales a otra de 2700€. El presupuesto dota económicamente actuaciones y medidas destinadas a la ornamentación, y por lo tanto a la reivindicación de espacios públicos y principalmente de parques y jardines, a la generación de nuevos lugares para el estacionamiento que liberen el centro histórico de la presión de los coches.

Asimismo, el Presupuesto del año 2020 incrementa las partidas destinadas a Cultura, Deporte y Promoción Turística, incrementando las cuantías presupuestarias en todos estos ámbitos. “Con la mirada puesta en el camino que debe emprender nuestra Ciudad para convertirse en Patrimonio Mundial, y para la celebración de su IX Centenario, se han dotado partidas presupuestarias que ayudarán a trabajar para alcanzar estos objetivos. En total, más de 30.000€”, explica la alcaldesa.

El otro gran objetivo del gobierno municipal es la lucha contra la despoblación. Con este fin, y además de apoyarse para ello en el Grupo de Acción Local ADEL Sierra Norte en diferentes proyectos para los que el Ayuntamiento solicitará ayudas correspondientes a la recién estrenada línea COVID19, se va a habilitar un espacio Co-Working en el municipio, así como también se van a diseñar nuevos talleres de gastronomía y de carácter artístico, aspectos ambos para los que el ámbito productivo y social de Sigüenza ofrece una prolongación inmejorable.

También están dotadas económicamente las dos plazas vacantes de Policía Local, que ya fueron sacadas a concurso, para garantizar la seguridad de los vecinos y el cumplimiento de la normativa municipal vigente.

En las manifestaciones de alcaldía, Merino dio el pésame a los familiares de fallecidos durante la crisis del COVID19, de hecho, el pleno comenzaba con un minuto de silencio en su memoria, reconoció la labor de los profesionales que trabajan en primera línea en la lucha contra el virus, “y también, de manera especial, a nuestra Brigada Municipal, Cruz Roja y Protección Civil”, y animó a las empresas, autónomos y a quienes trabajan para terceros. “Desde la municipalidad, y en colaboración con las instituciones, generaremos empleo”, afirmó.

Merino terminó dando las gracias a todos los concejales del gobierno municipal “por su trabajo realizado en estos días tan duros” y también a los concejales de la oposición “por su lealtad y responsabilidad en una tema tan delicado y tan sensible para el bien común como la gestión de la crisis sanitaria”.

Antes del turno de ruegos y preguntas, ha habido un capítulo especialmente emotivo para recordar el centenario de la Madre Milagros (Ursulinas), y para agradecer su dedicación a Javier Nicolás, con motivo de su jubilación.

Vídeos

Sigüenza aprueba su Presupuesto con un casi un millón de euros destinados a inversiones



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Refrigerar una granja, un modo de aumentar la producción ​Una medida por la que están optando muchos agricultores y ganaderos para mejorar las condiciones de sus campos y de sus granjas es la instalación de ventiladores para la refrigeración de sus instalaciones ​¿Qué ha pasado en el sector de juegos de azar durante estos dos meses? ​En los próximos meses, el sector espera que haya novedades regulatorias que, en principio, no afectarán tanto a la dinámica de los juegos o su control, sino a las reglas que regirán la publicidad y promoción ​El regalo de empresa recupera la vitalidad En la actualidad, los regalos promocionales recuperan su factor de interés, como resalta el artículo de La Verdad, ofreciendo productos de calidad y ecológicos, teniendo en cuenta las tendencias de la sociedad La solidaridad de pueblos pequeños de Alcarria y Campiña llega al Hospital de Guadalajara AROMA+KIT y The Extreme Collection: campaña de cobranding para reforzar el concepto "handmade"