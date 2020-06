La solidaridad de pueblos pequeños de Alcarria y Campiña llega al Hospital de Guadalajara Comunicae

martes, 16 de junio de 2020, 11:01 h (CET) A finales de marzo se puso en marcha la iniciativa Ayuntamientos solidarios frente al COVID19, con la que se han recabado 3.200 euros destinados en su totalidad a la adquisición de material médico del que se ha hecho entrega al Hospital Universitario de Guadalajara A propuesta del Ayuntamiento de Fuentelviejo, a finales de marzo, ocho pueblos pequeños de La Alcarria y la campiña guadalajareñas llevaron a cabo una recaudación solidaria de fondos que se han destinado a la lucha contra el COVID19 en la provincia.

De esta iniciativa, a la que se ha denominado Ayuntamientos Solidarios contra el COVID-19, han participado los consistorios de Fuentelviejo, Fuentenovilla, Tendilla, Alhóndiga, Romanones, Auñón, Hueva y Pioz.

Entre todos ellos, se han recaudado de 3.200 euros, con los que se han podido comprar, para donar al Hospital Universitario de Guadalajara pantallas de protección facial reutilizables, mascarillas quirúrgicas, gel hidroalcohólico y mascarillas FFP2.

Han sido la alcaldesa de Fuentelviejo, Mar García Vázquez, Ismael Sánchez, alcalde de Hueva e Israel Pérez, teniente de alcalde de Tendilla, quienes han hecho entrega del material en el almacén del Hospital, este fin de semana.

“Nos hubiese gustado entregar el material mucho antes, cuando lo necesitaban aún con más urgencia. Ha sido una angustia ver como pasaban los días y no llegaban los pedidos, pero por problemas de las empresas, que no se lo servían a las tiendas, nos lo han entregado con demora. En todo caso, y como nos han transmitido los responsables del Hospital, con quienes hemos estado en contacto permanente a la hora de adquirir el material, son necesarios y útiles en la lucha contra la pandemia, que es de lo que se trataba”, valora Mar García, como portavoz de la iniciativa.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara y el SESCAM vienen agradeciendo las donaciones y gestos de la ciudadanía, tanto particulares como empresas y entidades, ya que la unión de todos “nos ha permitido ser más fuertes frente al Covid-19”.

Los Ayuntamientos solidarios reiteran su agradecimiento a los profesionales del Hospital Universitario de Guadalajara, desde médicos y enfermeras hasta celadores y administrativos, por el enorme esfuerzo que están haciendo contribuyendo al bienestar de la ciudadanía.

