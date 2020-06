iCommunity Labs, obtiene 300.000 euros de CDTI para completar el desarrollo de su plataforma Blockchain Comunicae

martes, 16 de junio de 2020, 09:33 h (CET) La innovadora startup ha conseguido ser uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria "Proyectos I+D Transferencia Cervera 2020", del Centro Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Ciencia e Innovación iCommunity Labs es una startup madrileña que ha demostrado tener la capacidad de llevar la transformación digital a las empresas mediante tecnología blockchain, potenciando sus modelos de negocio de forma rápida y económica. La startup, que forma parte del programa de aceleración de Telefónica Open Future, ha sido galardonada en diversos retos de innovación abierta con empresas de referencia cada una en su sector, como: Estrella Galicia, AENOR, Logalty o InformaD&B.

Los fondos de CDTI-Cervera se destinarán a completar el desarrollo de su plataforma "iCommunity Blockchain Solutions" (iBS), que cuenta ya con algunos casos de uso para certificación y trazabilidad. En este proceso colaborará junto al Centro Tecnológico EURECAT de Barcelona en la investigación de nuevas soluciones técnicas para resolver, entre otros, el problema cada vez mayor de la interoperabilidad entre diferentes cadenas de bloques/DLTs. Cabe destacar que el proyecto pretende impactar de forma directa o indirecta en diferentes áreas temáticas, como son: protección de la información (ciberseguridad), fabricación inteligente, tecnologías para la salud y cadena alimentaria segura.

Gracias a esta financiación, iCommunity Labs cumple con uno de sus objetivos a medio plazo: hacer crecer y potenciar su plataforma para que cualquier empresa pueda construir sus propios casos de uso blockchain de forma sencilla, rápida y económica, dado que se eliminan los costes de desarrollar una solución ad-hoc y desde cero. Algo que la gran mayoría de empresas no puede permitirse y que en gran parte está impidiendo la implementación masiva de esta tecnología en sus procesos.

“En estos momentos de incertidumbre para las PYMES, contar con el apoyo de este tipo de iniciativas como Proyecto Cervera, supone un gran paso para la innovación. Es un reconocimiento al duro trabajo realizado durante todo este tiempo”

Comentó Miguel Ángel Pérez, CEO & Co-founder

Con este impulso, los emprendedores buscan posicionarse como una de las empresas de referencia en soluciones “Blockchain-as-a-Service” (BaaS) a nivel europeo en los próximos 2 años, para pasar posteriormente al mercado LATAM y USA. El proyecto se llevará a cabo durante los próximos dieciocho meses y ha sido reconocido por su propuesta de valor y su capacidad de innovar y de atraer talento.

La startup fue fundada por 4 emprendedores de perfil multidisciplinar y con amplia experiencia en las áreas clave del negocio: Miguel Ángel Pérez (CEO), Luis Couto (COO), Álvaro Chico (CTO) y Mario García (CMO). A ellos, se suma un equipo de profesionales de diversos perfiles técnicos apasionados por la tecnología blockchain: Carla Trujillo (Full Stack developer), Anthony Álvarez (Full Stack developer) Iván Alberquilla (Blockchain developer) Ricardo Campos, (Front-end developer), Alejandra Lloret (Front-end web designer) y Elena jin (Comunicación & PR).

“El talento del equipo es el principal valor de iCommunity. Estamos muy contentos y orgullosos del esfuerzo que todos han realizado para adaptarse a las limitaciones del estado de alarma, trabajando en remoto con la misma ilusión e implicación. Esto nos ha permitido sacar adelante los proyectos en tiempo y forma con total normalidad”

Declaró Luis Couto, COO & Co-founder.

Acerca de iCommunity Blockchain Solutions (iBS): https://icommunity.io/

iBS es una plataforma “low-code” de herramientas y servicios blockchain diseñados para satisfacer las necesidades de las empresas, simplificando y ahorrando costes en la implementación de esta tecnología.

