​¿Qué ha pasado en el sector de juegos de azar durante estos dos meses?

Si eres aficionado a las apuestas y casinos online, habrás notado que en los últimos meses se ha hablado mucho menos de ellos que de costumbre. En lo que se refiere a las apuestas es normal, pues no ha habido competiciones deportivas. Pero ¿qué ha pasado con los casinos online? ¿Han dejado de funcionar?



En realidad no. Los casinos han seguido funcionando con normalidad. Lo que ha cambiado ha sido la posibilidad de ofrecer promociones. Mediante el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, el Gobierno restringió las comunicaciones comerciales de los juegos de azar “para evitar la intensificación del consumo de juegos de azar en línea”.



En este decreto, se prohibía la mención expresa a la pandemia en las comunicaciones comerciales, pero no solo eso, se prohibía también la mención de “bonos, bonificaciones, descuentos, regalos de apuestas,…” en dichas comunicaciones.



Por si fuera poco, en la letra d) del artículo 37 del mencionado decreto, se prohibía la “Emisión de comunicaciones comerciales en servicios de la sociedad de la información”. Es decir, en la práctica, los operadores solo podían publicitarse en sus propias webs y sin hacer referencia a promociones. Así las cosas, la presencia de los casinos online en los medios se ha reducido bastante.



Reducción que parece haber llegado hasta el día 10, ya que con la publicación del “Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio” se derogó el artículo 37.



Así las cosas, en el sector se espera que se reanuden las promociones y que la situación actual de los casinos online en España se vaya normalizando.



Sin embargo, las regulaciones no han sido las únicas novedades. El 5 de mayo, Juan Espinosa, el entonces Director General de la Ordenación del Juego, anunciaba que dejaba su cargo por motivos personales.



En su lugar, entraba en la organización Mikel Arana, un profesional con amplia experiencia en el servicio público, gracias a siete años de trabajo como director de Servicios del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales de la Administración autonómica del País Vasco y a haber sido portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Vasco.



En los próximos meses, el sector espera que haya novedades regulatorias que, en principio, no afectarán tanto a la dinámica de los juegos o su control, sino a las reglas que regirán la publicidad y promoción, con muy especial atención a la captación de nuevos clientes.



El Gobierno actual, ha manifestado su preocupación por las consecuencias del juego online en la juventud, por lo que se infiere que la nueva vuelta de tuerca regulatoria vaya en la dirección de hacer más estrictas las condiciones de la publicidad.