​El regalo de empresa recupera la vitalidad En la actualidad, los regalos promocionales recuperan su factor de interés, como resalta el artículo de La Verdad, ofreciendo productos de calidad y ecológicos, teniendo en cuenta las tendencias de la sociedad Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 16 de junio de 2020, 11:01 h (CET) Los regalos de empresa son una excelente manera de mostrar aprecio (agradeciendo a los clientes por sus negocios o empleados por su servicio) y de profundizar las relaciones con los clientes. También mejoran la moral de los empleados, mantienen a los empleados motivados, incentivados y apreciados.



Esta es la razón por la cual una buena práctica es crear una estrategia de regalos de empresa para recuperar la vitalidad de la marca, tanto para tus empleados como para tus clientes.



Este tipo de regalos corporativos llevan años utilizándose, incluida tu competencia, por lo que marcar la diferencia es importante para llamar la atención con ellos y conseguir el efecto esperado.



La empresa de regalo promocional Tac Tac resalta que el mercado ha evolucionado hacia productos de mayor valor añadido para los clientes, siendo los productos ecológicos la nueva tendencia.



Descubre qué son los regalos de empresa, los tipos que existen y los principales beneficios que ofrece a los negocios que los utilizan.



Qué es un regalo de empresa Un regalo de empresa es un obsequio otorgado por una empresa hacia un empleado, cliente u otra empresa. Pero no todos son iguales ni tienen el mismo objetivo, entonces ¿cuáles son los diferentes tipos de regalos empresariales?



Desde regalos promocionales, regalos corporativos a clientes potenciales, regalos de empresa para empleados o hasta a un socio de otro negocio.



En definitiva, son una forma divertida y respetuosa de relacionarte con tus clientes y socios comerciales. Ayudan a crear conciencia de marca, así como a fortalecer tu relación con tus clientes, socios o empleados. Marcarás la diferencia.



Cómo los regalos de empresa pueden beneficiar tu negocio Emplear una estrategia de regalos de empresa es una de las mejores inversiones que tu negocio puede hacer, ya que te ayudará a recuperar la vitalidad del mismo.



Ayuda a tu empresas a conectarse con su audiencia para crear conciencia de marca y hacerla memorables con campañas de marketing promocionales que generan resultados.



Reconocimiento de marca Cuando los regalos corporativos se otorgan externamente, estos obsequios ayudan a los clientes a asociar la imagen de la marca, la lealtad a los clientes y, a menudo, pueden atraer nuevos clientes.



Los productos duraderos y útiles con el logo de la empresa en ellos, recordarán constantemente a la persona que usa estos productos de la empresa.



Desarrollo de clientes Esta es una buena herramienta para atraer nuevos clientes y desarrollar aún más una relación comercial a largo plazo.



Por ejemplo, en una feria comercial, si entregas obsequios gratuitos, no solo los clientes que hicieron una conexión querrían llegar más lejos en su decisión de compra, sino que, para empezar, es posible que más clientes se hayan sentido atraídos por el stand.



Con un regalo a mano, el cliente ahora tiene algo visual que le recuerda a tu empresa.



Apreciación de los empleados Cuando los obsequios de empresa se hacen internamente, ayudan a los trabajadores a reconocer su parte en el conjunto de la empresa.



Si un trabajador específico merece un premio por su arduo trabajo, un regalo de empresa para esa persona puede ayudar a reforzar la moral del trabajador y hacer que sienta que su trabajo es valorado por la empresa.



Incluso los ejecutivos y los accionistas pueden disfrutar de los beneficios de los regalos de empresa internos. Especialmente con los accionistas, actúan como recompensas internas por sus inversiones y una gran toma de decisiones.



Cuando se presentan en las juntas de accionistas, estos pueden ayudar a los accionistas a sentir que sus inversiones valen la pena y que son apreciadas.



Publicidad rentable Los productos que se utilizan a diario, como los artículos de papelería o las botellas reutilizables, ofrecen a tu empresa un excelente marketing y publicidad.



Si deseas maximizar este beneficio, solo necesitas poner el logo de tu empresa en tus regalos corporativos. Cada vez que el cliente use el regalo, tu logotipo y marca le recordarán a tu negocio.



Un obsequio corporativo con un buen estudio estratégico detrás puede ser mucho más rentable que comprar publicidad. También ofrece una forma mucho más directa de llegar a tu público objetivo.



Como has podido comprobar, los regalos de empresa pueden recuperar la vitalidad de cualquier negocio gracias a sus numerosos beneficios, tanto para los clientes, empleados y socios como para la empresa que los proporciona.



Una oportunidad perfecta de reconocer el trabajo de los empleados y socios, además de valorar de manera directa a los clientes y aumentar el reconocimiento de marca de tu empresa.



En la actualidad, los regalos promocionales recuperan su factor de interés, como resalta el artículo de La Verdad, ofreciendo productos de calidad y ecológicos, teniendo en cuenta las tendencias de la sociedad.



Elegir el regalo de empresa perfecto marcará la diferencia para destacar entre tu competencia, un producto que refleje los valores de tu marca, siendo útil y duradero para tus clientes o empleados. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Refrigerar una granja, un modo de aumentar la producción ​Una medida por la que están optando muchos agricultores y ganaderos para mejorar las condiciones de sus campos y de sus granjas es la instalación de ventiladores para la refrigeración de sus instalaciones Sigüenza aprueba su Presupuesto con un casi un millón de euros destinados a inversiones ​¿Qué ha pasado en el sector de juegos de azar durante estos dos meses? ​En los próximos meses, el sector espera que haya novedades regulatorias que, en principio, no afectarán tanto a la dinámica de los juegos o su control, sino a las reglas que regirán la publicidad y promoción La solidaridad de pueblos pequeños de Alcarria y Campiña llega al Hospital de Guadalajara AROMA+KIT y The Extreme Collection: campaña de cobranding para reforzar el concepto "handmade"