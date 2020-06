Área Oftalmológica Avanzada y Hospital Universitari Dexeus crean la unidad de cirugía refractiva láser Comunicae

martes, 16 de junio de 2020, 09:02 h (CET) El tratamiento de cirugía refractiva LASIK asistido por láser de Femtosegundo (FemtoLasik) es la técnica más segura y moderna que se realiza en la actualidad. La cirugía refractiva es un método quirúrgico para corregir defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía y/o el astigmatismo. Es una intervención muy segura y es una de las cirugías más realizadas en todo el mundo. No obstante, esta cirugía ocular láser no está exenta de riesgos, por ello es vital que la realice un oftalmólogo experto Hay cuatro técnicas básicas para realizar la cirugía refractiva láser: FemtoLASIK, LASIK, PRK y Smile. Entre ellas destaca el FemtoLasik, ya que es la más moderna, se realiza íntegramente con láser y “la que ha demostrado mejores resultados a corto y largo plazo frente a otras técnicas como el Smile, que realiza el tallado de un lentículo interno pero que todavía presenta resultados poco predecibles” dice el Dr. Carlos Vergés, Jefe del Servicio del departamento de Oftalmologia, con casi 30 años de experiencia y pionero en la cirugía refractiva en nuestro país.

¿En qué consiste la cirugía refractiva FemtoLASIK?

El FemtoLASIK es la única técnica de cirugía refractiva que realiza el flap mediante el láser de femtosegundo en lugar de la tradicional cuchilla (LAISK). El LASIK, pese a sus buenos resultados “puede ocasionar problemas de ojo seco al cortar los nervios de la córnea, algo que se reduce de forma drástica con el láser de femtosegundo”, explica el Dr Vergés. Una vez se ha realizado el flap actúa el segundo láser, excímer, que eliminará las dioptrías que tenía el paciente.

Para realizar la intervención, el paciente entra en la sala quirúrgica donde se le instilaran gotas anestésicas y posteriormente se estira en la camilla del láser de femtosegundo para realizar el flap con láser. Seguidamente (sin que se mueva el paciente), la camilla se desplaza al láser Excímer, encargado de eliminar la graduación del paciente. Tan pronto como termina este proceso el paciente puede volver a casa. El tiempo quirúrgico es de 7-8 minutos por ojo.

10 ventajas de FemtoLASIK

- Totalmente láser: ayuda a que la recuperación postoperatoria sea mucho más rápida.

- Menor riesgo de aberraciones ópticas: como visión borrosa o aparición de halos de luz en el campo visual.

- Menor riesgo de ectasia corneal: gracias a la precisión y seguridad del láser de femtosegundo.

- Cirugía más segura: menor riesgo durante y después de la cirugía. La ausencia de cortes mecánicos elimina cualquier posibilidad de bloqueo mecánico o corte excesivo.

- Minimiza riesgos corneales: reduce la pérdida de sensibilidad corneal y los problemas neurotróficos que aparecen al cortar los nervios de la córnea en un plano profundo, más frecuentes en la técnica LASIK.

- Más exacta y predecible: el láser femtosegundo permite que la forma, el diámetro y el espesor del flap sea más preciso, más regular y más fino que con la cuchilla.

- Ojo seco: la incidencia de ojo seco después de la cirugía refractiva es menor.

- Mayor número de dioptrías: permite corregir mayor número de dioptrías gracias al control y precisión del flap.

- Córneas con poco espesor o irregulares: pueden ser tratadas con FemtoLasik gracias al menor traumatismo sobre la córnea.

- Retoque láser: La cirugía refractiva con láser de femtosegundo es mucho más precisa y predecible que con cuchilla convencional y por lo tanto, permite un mejor y mayor control tanto en primeras intervenciones como en retratamientos, con un índice de reintervenciones muy inferior al de otras técnicas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.