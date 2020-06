​Don Vasif Talibov: fortaleciendo la economía de Nakhchivan En los últimos meses, el Gobierno de Nakhchivan, bajo la gestión del líder Vasif Talibov, ha logrado hitos muy importantes en el ámbito de gestión de salud pública y educación Peter Tase

martes, 16 de junio de 2020, 09:56 h (CET) En medio de la pandemia de salud pública a nivel mundial, el Gobierno de Azerbaiyán ha priorizado las obras públicas, actividades económicas y deportivas en Nakhchivan. Asimismo, ha gestionado de manera admirable la pendiente crisis en salud pública.



El 23 de abril (2020) el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha firmado un Orden Ejecutivo en apoyo de las medidas adicionales para mejorar el suministro del agua para riego y consumo en la República Autónoma de Nakhchivan.



Bajo la Orden presidencial, el Gabinete de Ministros de Nakhchivan tiene asignado el fondo de 1 (un) millón de manat (moneda nacional) para cavar pozos sub-artesianos para mejorar el riego de tierras cultivables y el suministro del agua potable en dicha República Autónoma. Estos proyectos están encaminados gracias a la magnífica gestión del líder Vasif Talibov, Presidente de la Asamblea Suprema de Nakhchivan.



Bajo el marco del desarrollo estratégico de Nakhchivan, el 22 de noviembre del 2019, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha firmado un Orden Ejecutivo sobre medidas para renovar la carretera Julfa-Ordubad en la República Autónoma de Nakhchivan. Según la Orden presidencial, el Gabinete de Ministros de la República Autónoma de Nakhchivan tiene asignados 34,3 millones de manats para la renovación de la carretera; que es una inversión vital para el desarrollo de la economía regional, turismo y la industria alimenticia. También, en los últimos meses, varias actividades deportivas fueron organizadas en Nakhchivan – Azerbaiyán.



El 5 de marzo del 2020, el Festival de Deportes comenzó en el Centro de Turismo y Recreación "Saat Meydani (Plaza de la Torre del Reloj)" en la República Autónoma de Nakhchivan.



El evento reunió a deportistas, especialistas deportivos y funcionarios famosos de Azerbaiyán.



Antes del Festival, los representantes de los Ministerios de Juventud y Deportes, y las federaciones deportivas de Azerbaiyán y la República Autónoma de Nakhchivan, así como los mejores atletas depositaron flores en la estatua del gran líder Heydar Aliyev en la plaza central de la ciudad de Nakhchivan y se familiarizaron con el centro urbano de esta magnífica ciudad. Los participantes entraron en el Museo Heydar Aliyev, para conocer la obra y gestión pública de este gran líder europeo. Celebrado anualmente el 5 de marzo en el Baku Seaside Boulevard, el Festival de Deportes se organizó por primera vez en la ciudad de Nakhchivan. El Presidente de la Asamblea Suprema Don VASIF TALIBOV, ha demostrado una admirable eficiencia en el gasto del presupuesto general del estado y por sobre todo su administración demuestra altos niveles de transparencia, rendición de cuentas y consistente trabajo para mejorar el bienestar de cada ciudadano de Azerbaiyán que vive en Nakhchivan.



Mientras el Coronavirus sigue afectando al mundo y causando la muerte de miles de personas e infectando a millones de ciudadanos, la Republica de Azerbaiyán ha implementado una hoja de ruta muy dinámica para contener la propagación del virus y eliminar al máximo los efectos adversos de esta pandemia dentro de la población en general.



Desde el 10 de marzo (2020), la administración del Presidente ILHAM ALIYEV y del líder regional Don VASIF TALIBOV, han tomado medidas proactivas en Nakhchivan para reducir al máximo la presencia del COVID – 19 en este territorio de Azerbaiyán.



El 6 de abril (2020), se han reportado 18 casos de infección por el Coronavirus (COVID-19) en la República Autónoma de Nakhchivan, con uno de ellos recuperado y dado de alta del hospital, dijo el ministerio de salud pública de la República Autónoma. El portavoz del ministerio agrego: “Además, el tratamiento de otros 17 infectados está en marcha en los hospitales especializados. No se observan complicaciones en los pacientes”. En medianos de abril, había 2896 personas que se mantenían bajo observación médica en Nakhchivan. De ellos, 536 fueron personas de otras regiones del país que visitaron la República Autónoma.



En su última entrevista con el Diario Azernews, el Representante de la UNICEF en Azerbaiyán, Edward Carwardine, proporcionó información muy importante sobre las medidas adoptadas por la organización para proteger a los niños durante la pandemia de coronavirus: “Una gran parte de nuestro trabajo realmente se remonta al comienzo de la pandemia en marzo y se ha centrado en aumentar la conciencia pública y el conocimiento sobre el virus. Particularmente, en la información básica sobre cómo las familias pueden mantenerse a salvo, cómo pueden prevenir el riesgo de transmisión, información de higiene personal, etc. También estamos trabajando con nuestros socios locales en las comunidades para obtener información directamente a las familias para seguir creando conciencia y conocimiento entre el público sobre el virus y cómo reducir el riesgo de que se transmita.” El Sr. Carwardine enfatizo también el buen trabajo que ha hecho el gobierno de Azerbaiyán para reducir la propagación del COVID-19 y las medidas cautelares que son vertientes hacia la higiene personal, distanciamiento físico y buena alimentación.



En los últimos meses, el Gobierno de Nakhchivan, bajo la gestión del líder Vasif Talibov, ha logrado hitos muy importantes en el ámbito de gestión de salud pública y educación. El Presidente de la República de Azerbaiyán Don ILHAM ALIYEV y el líder de la Asamblea Suprema de Nakhchivan Don VASIF TALIBOV, han implementado proyectos estratégicos en la infraestructura vial y mantenido producción agropecuaria y crecimiento económico estabilizado en tiempos de recesión mundial y pandemia. Con mas de 460 mil habitantes, Nakhchivan tiene varias obras públicas que brindan tremendo apoyo a la sociedad y aportan al desarrollo socioeconómico de Azerbaiyán y son ejemplos de gran éxito en la región del Cáucaso y Europa. Sobre todo, el funcionamiento de cinco hidro-centrales y un central de paneles solares, son proyectos que inspiran liderazgo y mejoran enormemente la visión Euroasiática hacia la producción de energía renovable y fortalecen la Responsabilidad Social Empresarial. Nakhchivan – Azerbaiyán es una región muy desarrollada que sirve como iluminante historia de éxito donde los principios de la Quinta Revolución Industrial están bien posicionados en las actuales políticas públicas implementadas por el líder Vasif Talibov. Este nivel de liderazgo incorpora buena gestión del dinero público y transparencia, por este motivo estoy seguro de que grandes pensadores como Seth GODIN (experto internacional en márquetin), tienen mucho que aprender de la gestión pública en este territorio de Azerbaiyán. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¿Qué se esconde detrás de este antirracismo revolucionario, tan generalizado? ¿Cuánto hay de rechazo al racismo y cuanto de comunismo infiltrado? ​Iluminación y trabajo La metamorfosis de Felipe González Felip González, la CIA i el GAL Sancionada por pasear con la bandera de España ​¡No quieras arruinar a nuestra España! La Constitución en el punto de mira de otra crisis Vamos a ver como salimos de este embrollo