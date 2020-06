Sancionada por pasear con la bandera de España

Si no lo hubiese verificado, y me lo hubieran contado, no me lo creería, y pensaría que me tomaban el pelo, pero es cierto, comprobable y demostrable.



La señora de 69 años, Laura Wachter, días pasados, se dirigía a oír Misa en la parroquia de S. Antonio de la Navata. Llevaba una bandera de España. De pronto, y sin proponérselo, se encontró ante una manifestación en los alrededores del inmenso chalet de Pablo Iglesias, el que antes blasonaba de vivir en el barrio obrero de Vallecas y se enfurecía contra los que moraban en la barriada de Salamanca.



Ella no formaba parte de los que estaban concentrados ante este palacete, simplemente era el camino por el que se dirigía a oír Misa en le mencionada parroquia y, picada por la curiosidad, se acercó a ver qué ocurría para que hubiese concentradas tantas personas.



Parece ser que se trataba de un escrache de los que tanto gusta Pablo Iglesias y que él mismo definió como “jarabe

democrático”.



Pero se conoce que este jarabe que no tiene empacho de proporcionárselo a los demás, para él es demasiado amargo y no quiere tomarlo.



Entonces ¿Por qué ha sido multada? simplemente porque lucía una bandera de España.



Vamos a ver, ¿en España se deben de sancionar a todo aquél que porte nuestra bandera? Entonces a todos los policías nacionales habría que aplicarles el mismo castigo porque en distintas partes de su uniformen lucen el símbolo de nuestra Patria, así como al resto de los componentes de nuestras fuerzas armadas, además, se deberían de multar a todos los Ayuntamientos y centros oficiales en los que se exhibe junto con la bandera de la correspondiente autonomía y la de la UE.



Aparte de eso, no es concebible, admisible ni tolerable que merezca alguna pena quien la porta. Además, sancionar a quien la lleva va contra la libertad de expresión que nos garantiza nuestra Constitución. Esta podremos ejercerla siempre que no conculquemos la de los demás. Llevar nuestra Enseña nacional no infringe daño a nadie, salvo a aquellos que la odian y la desprecian, como es el caso de los que quieren destruir a España.



En cambio no se castiga a quienes la queman, la pisotean, se limpian las narices con ella, o la someten a toda clase de vejaciones



Para cualquier país del mundo su bandera es el símbolo que representa a la Nación, a todos sus habitantes, quienes sienten una especial veneración por ella.



Siento verdadera envidia cuando veo que los estadounidenses la lucen con tanto orgullo y está presente no solo en los edificios oficiales sino también en las casas particulares, en sus ropas y en sus coches.



Esto ocurre en cualquier país del mundo que tenga una pizca de dignidad y sus ciudadanos no se avergüencen de su insignia.



¿Por qué se ha castigado a esta mujer, por llevar nuestro emblema nacional, o porque casualmente pasaba cerca del palacio de Pablo Iglesias que no oculta que quiere imponer en nuestra Patria un régimen comunista, al igual que los que hay en Venezuela, Cuba, u otros países?



Pablo estás trasnochado. El comunismo solo ha llevado hambre, miseria y desolación a los países en los que se ha impuesto.



¡No quieras arruinar a nuestra España!