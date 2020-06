​Una camiseta para una Revolución

Explican que el nombre viene del artículo 337, precisamente el que existe en el vigente Código Penal y que defiende a los animales domésticos, "donde entran los gatos, todos, los que sufren la calle también son gatos domésticos en el lenguaje jurídico y por tanto están amparados por dicho artículo", explican, y añaden que esta es una "cuestión que o no saben o sabiéndolo no quieren mover ficha para ejercer la obligatoria defensa y amparo de esos animales, ayuntamientos y la misma policía, para esos animales que diaria e impunemente son envenenados, deliberadamente atropellados, torturados, apeleados, colgados, quemados vivos. Y quienes les dan de comer son personas amenazadas e insultadas por vecinos que desconocen que dichos particulares altruistas y conscientes realizan no sólo lo moralmente correcto, sino además lo legítimamente correcto, puesto que, asegura el colectivo Escuadrón KAT: "esas ordenanzas de la mayoría de los ayuntamientos de España donde los consistorios dicen "prohibido alimentar gatos" son ilícitas ya que se confrontan con la legislación, en cuyo artículo 337 se dice que dejar morir de hambre, como piden éstos, es un delito de comisión por omisión, penado con altas sanciones y hasta cárcel. La ley está por encima de toda ordenanza y por eso los gatos se encuentran en una situación de desamparo intolerable de las instituciones, azotados por ellas -insisten los organizadores-, quienes prevarican por saltarse la ley."



Escuadrón KAT y la asociación de defensa animal de Torrent, ADAT, convocaron esta semana pasada, del seis al 12 de junio, "Los siete días de protestas en redes por los gatos", "que fueron intensas y confirmadoras de que debemos dar el paso que corresponde para poner las cosas en su lugar", informan.



El diseño de la camiseta que a partir de ahora se va a vere por todo el país -informan- ha sido creada altruistamente por el artist y diseñador Javier Portalés, diseño que está en descarga libre desde un enlace de Google Drive para que todos puedan imprimirse el lema de nuestra ofensiva estatal en ropa, bolsos, cualquier prenda.



En el Manifiesto que culminó las protestas de los siete días de protestas por los gatos, firmado por casi 200 entidades defensoras de los animales, se exige un CES (Captura, Esterilización y Suelta) a nivel estatal, afirmándose que "dicho método, el único ético de amparar y cuidar a los gatos que sufren la calle, y vergonzántamente sólo está implantado en un número muy pequeño de ciudades del estado español, cuestión que deja abierto un páramo de acción ante la desprotección de los gatos para que los delitos de "maltrato animal" sean a diario y a niveles de auténtico holocausto".



Durante los siete días de protestas en red por los gatos, hubio cultura y música, artistas que desde sus portales en red tocaron conciertos en directo, entre ellos Rock & Lee, que abrió y cerró las jornadas de protestas con el "Oh mami luz", versión felina del Oh mami blue, dedicada a una gata que abrió e hizo emerger las protestas, la gata Inés, que murió por un disparo en la cabeza en el pueblo de Alfafar, Valencia. Alguien desde una casa le disparó. Inés era una madre que amamantaba gatitos, de ellos no se supo, seguro la esperaron hasta morir. La asociación de defensa animal de Torrent ADAT denunció el caso, afirman, sin muchas esperanzas de encontrar al culpable, pues, aunque exista una ley que impele a los actores jurídicos a ejercer investigación tan firme y seguida en el tiempo como la que se realiza ante un crimen a un humano, nunca es así, los casos de delitos penales de maltrato animal son rápidamente, arbitrariamente, archivados o no investigados, sencillamente, y eso es inadmisible." También apoyaron las protestas actuando para el movimiento animalista enSe forma online el cantautor Alfredo Pla (Buenas Intenciones), la profesora de música y presidenta de Free Fox, Alicia Roa, Txus Bixquert (The Phantoms), Ángel Padilla, conocido como "el poeta de los animales" o el cantante y guitarra de la banda heavy Bastardos.



Se activaron, también, concursos de literatura, fotografía y dibujo infantil de gatos, convocados por las asociaciones Anadel, Aspac, AACC, ADAT, en cuyos jurados había personalidades de la cultura y el animalismo como el ilustrador Paco Catalán, la activista y fotógrafa de Sea Sheperd Romina Cardone o los poetas Antonio Orihuela o el escritor Raúl Jiménez Sastre.



Los organizadores, en conjunción con toda la comunidad gatera y animalista de España, anuncian que esta semana "sólo ha sido el comienzo de las verdaderas movilizaciones, que se sustentarán con el espíritu del Manifiesto 337, publicado en la página de Escuadrón KAT, y que culmina con esta advertencia: "Marchamos al maullido de los inocentes y ejerceremos la lícita defensa propia que desde sus pequeños cuerpos ellas/os no pueden hacer. Nos escucharéis en las calles y nos escucharéis en los Juzgados."