Rakuten TV arranca el verano con un gran estreno en 4K HDR, Harriet: En busca de la libertad

Think Like a Dog y Ejecutivos agresivos son otros de los títulos destacados que llegan a la plataforma en un mes cargado de humor y drama. Rakuten TV ofrecerá en julio una nueva promoción para los más pequeños de la casa con las mejores películas de Disney Rakuten TV arranca el verano con un catálogo cargado de grandes títulos para ofrecer la mejor experiencia de cine en casa. La plataforma estrena en calidad 4K HDR Harriet: En busca de la libertad, el biopic sobre Harriet Tubman, la activista estadounidense que luchó por la libertad de los afroamericanos esclavizados durante el siglo XIX. Protagonizada por la actriz y cantante británica Cynthia Erivo, la película recibió dos nominaciones a los Premios Óscar y dos más a los Globos de Oro, ambas en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Canción Original (escrita e interpretada por la propia Erivo).

Los espectadores de Rakuten TV podrán seguir disfrutando del cine en familia durante los días de verano con divertidas comedias como Think Like a Dog -con Gabriel Bateman, Kunal Nayyar y Megan Fox- y Ejecutivos agresivos, que cuenta con la presencia de Demi Moore, donde interpreta a una empresaria megalómana que invita a sus empleados a pasar un fin de semana de team-building.

Finalmente, llegan a la plataforma el drama guatemalteco Nuestras madres, ganadora de la Cámara de Oro del Festival de Cannes a Mejor Ópera Prima, el filme danés La amabilidad de los extraños y la comedia francesa #Aquíestoy. Las películas de animación La Cenicienta y el príncipe secreto y The Academy of Magic completan la oferta de estrenos de julio.

Promoción del mes: Lo mejor de Disney

Rakuten TV quiere que los pequeños de la casa sigan disfrutando de sus películas favoritas también en verano. Es por ello que la plataforma trae en julio una selección del mejor contenido infantil a precios reducidos.

La promoción incluye grandes títulos como La llamada de lo salvaje, Big Hero 6 (ganadora del Óscar a Mejor Película de Animación), Maléfica: Maestra del mal, Frozen II o la nueva adaptación en acción real de Aladdín.

Estrenos de Rakuten TV

Harriet: En busca de la libertad (4K HDR, 26/06), Ejecutivos agresivos (Corporate Animals, 29/06), Think Like a Dog (30/06), #Aquíestoy (01/07), Nuestras madres (02/07), Alerta Roja (09/07), La Cenicienta y el príncipe secreto (10/07), Sobrevive esta noche (16/07), The Academy of Magic (17/07), La amabilidad de los extraños (17/07), La princesa y su dragón: Una historia interminable (24/07).