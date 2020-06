Las pruebas genéticas en recién nacidos reducen notablemente la mortalidad asociada a los cánceres pediátricos Comunicae

lunes, 15 de junio de 2020, 13:54 h (CET) myNewbornDNA de Veritas Intercontinental permite detectar variantes patogénicas relacionadas con diferentes tipos de cáncer pediátrico. El test, mediante la secuenciación del exoma completo, analiza e interpreta los seis genes antes mencionado, junto con otros 12 genes más, relacionados también con cáncer infantil. Además, myNewbornDNA contempla el análisis e interpretación clínica de un total de 407 genes relacionados con más de 390 enfermedades accionables de aparición temprana De acuerdo con un estudio publicado por “Journal of Oncology” parte de la American Society of Clinical Oncology, ASCO, las pruebas genéticas poblacionales en recién nacidos permiten reducir la mortalidad asociada con los cánceres pediátricos. El objetivo del estudio era valorar el efecto de la secuenciación genética en la prevención, tratamiento y supervivencia frente al cáncer infantil.



Los autores desarrollaron el modelo de Precisión y Tratamiento de Medicina de Precisión (PreEMPT) dirigido a seis genes asociados con cánceres infantiles de inicio temprano, incluidos RET, RB1, TP53, DICER1, SUFU y SMARCB1.



Los recién nacidos con mutaciones en cualquiera de los seis genes se sometieron a vigilancia del cáncer según unas pautas establecidas para cada enfermedad pediátrica asociada con los genes. Los resultados confirmaron mejoras en la supervivencia, una reducción en el desarrollo de la enfermedad, de las muertes por cáncer y de riesgos de mortalidad tardía relacionados con el tratamiento.



myNewBornDNA, un test genético de cribado neonatal, basado en la secuenciación del Exoma completo, desarrollado por Veritas Intercontinental, permite determinar la presencia de alguna variante patogénica relacionada con enfermedades accionables de aparición temprana, entre ellas, diferentes tipos de cáncer pediátrico, favoreciendo un diagnóstico precoz, posibilitando acciones preventivas y mejorando el pronóstico de los bebés afectados. El test, contempla el análisis de estos seis genes y el de otros 12 más relacionados también con el cáncer infantil, hasta un total de 407 genes relacionados con enfermedades genéticas y metabólicas de aparición en los primeros años de vida. La prueba puede realizarse a partir de una muestra de saliva o sangre de cordón, incluye un informe de resultados completo, con información detallada de las variantes detectadas y su implicación para el recién nacido. En Veritas ofrecen también asesoramiento genético al especialista, para una mejor gestión y abordaje terapéutico de la información obtenida.



myNewBornDNA más allá de la prueba del talón

Actualmente en España, tras el nacimiento de un bebe, se le realiza un cribado bioquímico – prueba del talón- de las metabolopatías más frecuentes. Su detección precoz permite iniciar el tratamiento para evitar o minimizar la gravedad de la enfermedad. Esta prueba, en función de la CCAA, permite detectar entre 5 y 20 enfermedades metabólicas.



“myNewBornDNA -explica el doctor Luis Izquierdo, director médico de Veritas Int.- es un complemento perfecto al cribado bioquímico convencional, ya que ofrece una información mucho más exhaustiva y precisa, que permite definir estrategias de salud eficaces en aquellos casos en los que se obtenga un resultado positivo”.



Tipología de enfermedades de myNewbornDNA

myNewebornDNA permite identificar variantes patogénicas y enfermedades genéticas asociadas en diferentes planos. Las enfermedades se categorizan en diferentes áreas:

- Enfermedades altamente accionables de aparición durante la infancia.

- Enfermedades accionables de aparición durante la infancia con elevada prevalencia.

- Enfermedades de aparición en edad adulta accionables durante la infancia mejorando considerablemente el pronóstico de estos pacientes.

- Enfermedades bien definidas incluidas en la prueba del talón, como medio de confirmación adicional.

El Exoma

Mientras que la mayor parte de las pruebas genéticas se centran en un gen único o un conjunto de genes predeterminados, la prueba de secuenciación del exoma completo secuencia miles de genes simultáneamente (+19.000 genes).



“myNewbornDNA -señala el Dr. Luis Izquierdo- permite abordar en un solo test un elevado número de enfermedades que pueden incidir en la salud del recién nacido y ofrece una información enormemente valiosa para evitar el desarrollo de la enfermedad o abordar su tratamiento de manera mucho más eficiente.

Sobre Veritas Intercontinental

Veritas Intercontinental opera en Europa, América Latina, Japón y Emiratos Árabes. Su misión es impulsar la secuenciación del genoma completo, acercando la genética a las personas, permitiéndoles obtener una información que les faculte para maximizar la calidad y duración de sus vidas y la de sus familias, cambiando la manera en que el mundo concibe la genética.



Veritas fue la primera compañía en ofrecer la secuenciación e interpretación del genoma completo a gran escala y con sus médicos lidera el campo de la genética, ampliando los límites de la ciencia con la tecnología más innovadora para reducir el coste del genoma.



Veritas fue fundada en 2014 por expertos en genómica de la mundialmente reconocida Harvard Medical School, opera en todo el mundo desde sus oficinas en los Estados Unidos, Europa, Latino América y China. La compañía ha sido reconocida MIT Technology Review como una de las 50 Smartest Companies en 2016 y 2017, por Fast Company como una de las compañías de salud más innovadoras del mundo en 2018, y por CNBC como una de las empresas Disruptor 50 en 2018 y 2019

En 2018 un destacado grupo de expertos en genética fundó Veritas Intercontinental expandiendo la tecnología de Veritas al mercado internacional, y desarrollando nuevos productos fundamentales de la medicina personalizada de precisión.

