El nuevo producto de la cadena ecológica de Xiaomi - Bomba Ligera de Inflado 70mai a la venta por $33.99

lunes, 15 de junio de 2020

lunes, 15 de junio de 2020, 13:01 h (CET) Bomba Ligera de Inflado 70mai a la Venta por $33.99. Estéticamente Agradable con alta presión de inflado de hasta 11 Bar Como fabricante exclusivamente enfocado en el sector de productos inteligentes para automóviles en la Cadena Ecológica de Xiaomi, en los últimos años 70mai ha lanzado una variedad de productos económicos, estéticos y de alta calidad con potentes funciones, muy populares entre los consumidores. En mayo de 2020, 70mai lanzó su última obra maestra, la Bomba Ligera de Inflado 70mai, que ha atraído la atención de los consumidores y profesionales de la industria tanto a nivel nacional como internacional desde su lanzamiento.

En cuanto al diseño, la Bomba Ligera de Inflado 70mai adopta un exquisito diseño integrado que es compacto y fácil de almacenar.

En cuanto a los materiales, este producto está equipado con engranajes de metal, cable de alimentación de cobre HAI de alta temperatura y pistones alemanes PTFE para ofrecer mejor durabilidad y protección de seguridad.

En cuanto a funciones, la Bomba Ligera de Inflado 70mai tiene un gran flujo de aire de 25L/min como mínimo que garantiza una operación continua durante 30 minutos para poder inflar 4 neumáticos al mismo tiempo. Comparativamente, la mayoría de las marcas de bombas de inflado en el mercado pueden funcionar de forma continua durante menos de 10 minutos y en el mejor de los casos, solo pueden inflar 2 neumáticos al mismo tiempo. Además del gran flujo de aire, la presión máxima de inflado de este producto es de 11 bares, satisfaciendo así las necesidades de inflado para la mayoría de los medios de transporte personal (automóviles, motocicletas, bicicletas, etc.), así como pelotas, colchonetas de aire, juguetes, etc. Esto lo convierte en un artículo imprescindible tanto para viajar como para usar en casa. El chip incorporado de la Bomba Ligera de Inflado 70mai tiene función de memoria y una configuración única, un botón de inicio y parada automática después del inflado completo, además de la función de visualización de la presión de los neumáticos en tiempo real en la pantalla, proporcionando una experiencia de inflado cómoda para el usuario.

La Bomba Ligera de Inflado 70mai está ahora a la venta al precio más bajo del año a $33.99, es una gran oportunidad para adquirirla.

