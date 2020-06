Net Power Gaming: la serie de SAI específica para gamers de Riello UPS Comunicae

lunes, 15 de junio de 2020, 13:13 h (CET) Esta serie de SAI está diseñada para el gaming y cuenta con una garantía de 2 años Riello UPS ha lanzado su serie Net Power Gaming con dos modelos de 850 y 2200 VA con tecnología digital, por lo que garantiza que pase lo que pase, el usuario tendrá alimentación ya que en condiciones normales la carga se alimenta desde la red eléctrica, estabilizando los problemas de suministro mediante el AVR (regulador de voltaje automático) y protege de interferencias electromagnéticas gracias a su filtro EMI. Cuando no aparece esa red, la carga se alimenta por el inversor de onda pseudo sinusodial durante un corto periodo de tiempo, pero a la vez suficiente para cerrar los sistemas informáticos con el software PowerShield.

Esta serie cuenta con estabilización y filtrado de la red con filtros EMI y AVR para suprimir interferencias atmosféricas. Además, tiene la posibilidad de encenderlo en ausencia de red, cuenta con unas baterías fiables y se reinicia automáticamente cuando se descargan dichas baterías para regresar a la alimentación de red. Por último, lleva incorporado dos cables IEC para alimentar las cargas.

La comunicación avanzada y multiplataforma que tienen los SAIs Net Power Gaming está disponible para todas los sistemas operativos y entornos de red y tiene una interfaz USB estándar y una garantía de 2 años.

¿Qué ventajas tiene disponer de un SAI para gamers?

1. Evita que se pierda la información del ordenador, tanto de la partida, como los documentos almacenados en el mismo ya que los SAIs proporcionan el suministro eléctrico necesario para que dé tiempo a guardar la partida y cerrar el ordenador.

2. Ahorras dinero en averías, porque con los SAIs evitamos que se dañen los componentes del ordenador.

3. Los dispositivos eléctricos que se tienen conectados no se dañan o queman ya que los SAIs se utilizan para neutralizar los repuntes de tensión eléctrica.

4. Ahorras en consumo eléctrico, por lo que se puede jugar más tiempo sin necesidad de pensar en las elevadas facturas de luz.

En definitiva, contar con un SAI Net Power Gaming de Riello UPS es la mejor opción para poder disfrutar de los juegos sin tener que preocuparse en perder las partidas guardadas garantizando el suministro eléctrico durante todo el transcurso del juego.

