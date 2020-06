AMG Piojillos lanza el primer tratamiento de Crioterapia en Europa para eliminar los piojos Comunicae

lunes, 15 de junio de 2020, 12:49 h (CET) AMG Piojillos se da a conocer internacionalmente gracias a un método revolucionario único en el sector de la pediculosis AMG Piojillos es pionero en el desarrollo del método de la crioterapia, un tratamiento único y revolucionario para el sector, el fundador Manuel Martín, ha impulsado, en sus establecimientos, un tratamiento no dañino para la salud de los pacientes.

La crioterapia, también conocida como terapia de frío, es un tratamiento curativo, 100% natural, no lesivo para la salud, y efectivo. En un inicio se usaba como terapia médica en hospitales y centros de fisioterapia, por lo que la franquicia AMG Piojillos ha adaptado las máquinas de primera gama homologadas a sus tratamientos añadiendo al dispositivo un peine especial.

Este método se fundamenta en la utilización del frío o bajas temperaturas aplicado al cuero cabelludo mediante un flujo de aire continuo de -42 grados, dando lugar a la eliminación integra y permanente de las liendres y piojos. Para completar el tratamiento y conseguir el resultado más eficaz posible, la franquicia AMG Piojillos, emplean un producto hecho a base de aceites naturales con propiedades antiparasitarias y activos repelentes de parásitos que evitan las infecciones de plagas habituales, indicado especialmente para el uso infantil.

Este servicio está respaldado por numerosas investigaciones para testar a qué temperatura exacta los piojos y liendres mueren, el piojo muere a una temperatura inferior a -12 grados, y las liendres a -18 grados, sin embargo, este tratamiento aplica una corriente continuada de aire de - 42 grados en el cuero cabelludo logrando así su eliminación integra, respetando siempre el bienestar del paciente y aportando protección y suavidad al cabello, calmando y regenerando el cuero cabelludo.

La crioterapia que usa la franquicia combina la delicadeza e innovación, gracias a un método innocuo y eficaz, porque unen una corriente a baja temperatura con productos hechos a base de aceites naturales que aseguran la eliminación plena de las liendres y piojos de forma permanente.

Gracias a este método revolucionario y sin competencia, alabado por el sector de la pediculosis, la franquicia AMG Piojillo está expandiendo su modelo de negocio a nivel nacional e internacional, negociando nuevas aperturas en Italia, Portugal.

La enseña cuenta con un modelo contrastado en sus más de 6 establecimientos ubicadas en España y Portugal, y único en el mercado, por la crioterapia.

Es un negocio de fácil gestión, ideal para aquellos perfiles que deseen una marca rentable y solicitada por el público, por tan sólo 8.900€, AMG Piojillos acompaña al futuro en todos los aspectos del negocio, su operativa y procesos totalmente automatizados, asegurando una rápida amortización.

Para más información sobre la franquicia, no dudar en ponerse en contacto con el departamento de expansión de Tormo Franquicias Consulting, que ayudará en todo lo que se necesite.

Información:

Beatriz Rosa

expansion@tormofranquicias.es

911 592 558

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.