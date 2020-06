Por qué una Agencia de Servicio doméstico es importante, por SERVICIO DOMÉSTICO AG

El trabajo doméstico, que incluye todo, desde el cuidado de los ancianos hasta el lavado de ropa, es una profesión que existe a nivel mundial. Desde Sudáfrica hasta China e Inglaterra, el trabajo doméstico existe en cientos de miles de hogares. Se puede aprender mucho de la investigación del grupo fundamental de trabajadores domésticos de todas las culturas. El trabajo doméstico en España es importante Algo es importante cuando tiene un gran valor o significado. En el caso del trabajo doméstico, significa que vale la pena tomarse el tiempo y la energía para examinar y comprender el propósito, las consecuencias y el significado del cuidado y el trabajo doméstico.

El trabajo doméstico es importante porque cambia la sociedad. El trabajo o cuidado doméstico es un elemento integral e importante de la sociedad global. Examinar la importancia de esta forma de trabajo permite una mayor comprensión de esa sociedad global. A través de un examen más detallado del trabajo doméstico, o considerándolo significativo, se puede aprender más sobre la clase, la raza, el género, las interacciones interculturales y el intercambio global.

En la España actual con el coronavirus, ha puesto en evidencia que existe una "crisis de cuidado de los mayores" y está actualmente plagando a las familias mientras que la envejecida población del baby boom se dirige a la jubilación. La crisis consiste en que hay más personas de edad avanzada que necesitan algún tipo de atención y menos capaces de proporcionarla. Debido a las mejoras en la atención de la salud que prolongan la vida de una persona, es probable que la demanda de estos trabajos aumente y se convierta en un problema grave. La "crisis de la atención" no se puede gestionar tratando con el número de personas que requieren atención.

En su lugar, se debe considerar la fuerza de trabajo y ver cómo se puede introducir en ella a los trabajadores de la atención adecuada. SERVICIO DOMÉSTICO AG intenta abordar este problema encontrando soluciones a la crisis de cuidado a través de programas de capacitación, soluciones de políticas y mejorando las relaciones entre los trabajadores de cuidado y aquellos a quienes cuidan. Esta "crisis de la atención" es un tema importante en la sociedad española actual. Al entender y estudiar el campo del trabajo de cuidados, se puede entender mejor y encontrar maneras de arreglar, manejar y sobrevivir a la crisis.

Parte del problema es el valor del trabajo: "Es fácil apreciar por qué el trabajo se tiene en tan alta estima, pero es considerablemente menos obvio por qué parece ser más valorado que otros pasatiempos y prácticas". Se reconoce que el trabajo doméstcio es algo importante. Pero sólo determinados tipos de trabajo tienen valor. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre el trabajo de un neurocirujano y el de un conserje. Se dice que el primero requería años de educación, entrenamiento y trabajo para poder alcanzar su posición. El conserje requería menos entrenamiento y preparación para realizar su trabajo correctamente. Por lo tanto, el conserje es pagado mucho menos que el médico.

¿Pero es el trabajo del conserje menos valioso?

De acuerdo con los estándares de España, sí, lo es. El trabajo del conserje se considera común y se considera reemplazable. El salario de las tareas domésticas es un perfecto ejemplo a gran escala. Las amas de casa que pedían una compensación por el trabajo que se esperaba que realizaran con una sonrisa en la cara parecían descabelladas e irrazonables. A pesar de sus dificultades presupuestarias, el plan tenía el potencial de poner el tema de las tareas domésticas en el candelero nacional.

No debía pasarse por alto la cantidad de trabajo que se aportaba mediante el cuidado de los niños, los ancianos y el mantenimiento del hogar. Es un esfuerzo que consume tiempo y es extremadamente importante. En este contexto, la importancia es tan grande que si el trabajo cesara, la sociedad se derrumbaría.

Organizaciones como la OIT intentan remediar los problemas reales de este mercado laboral en particular, pero es un camino difícil. Esto, sin embargo, no debe disminuir la importancia del trabajo doméstico. Así como un trabajador maltratado no debe aceptar el abuso por miedo, otros no deben aceptar el silencio sólo porque la tarea de cambio parezca insuperable. El cambio es lento y difícil, pero es necesario. Y sobre todo es importante.