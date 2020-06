Por qué los regalos de empresa son importantes en este momento, por DALKON REGALOS Comunicae

lunes, 15 de junio de 2020, 10:41 h (CET) Los regalos de empresa son una gran manera de mostrar a los clientes que son apreciados verdaderamente y de una forma distinguida y considerada. Los regalos de empresa proporcionan un excelente retorno de la inversión al fortalecer las relaciones que conducen a un negocio más sostenido El principio rector de los regalos de empresa se resume mejor en un viejo dicho: "La gente olvidará lo que se dijo, la gente olvidará lo que se hizo, pero la gente nunca olvidará cómo se les hizo sentir".

Los grandes regalos de empresa hacen que los clientes sientan que las empresas proveedoras se preocupan por ellos, que piensan en ellos y que valoran su relación con ellos. Ese es el legado de un gran regalo de empresa. Esto significa que se debe pensar un poco en la estrategia de regalos de empresa con regalos que estén de moda como los calcetines personalizados, las tazas personalizadas, botellas promocionales para oficina, etc, lo que significa pensar más allá del calendario de pared y los bolígrafos de marca.

Hay cuatro ingredientes clave para un gran regalo corporativo. Si se siguen estos pasos se estará en camino de elegir un regalo corporativo que envíe a los clientes exactamente el mensaje correcto.

No se trata de la empresa que lo regala

Dar un regalo corporativo o producto promocional no se trata de la empresa que lo regala, se trata del cliente. El regalo debe ser relevante y útil para ellos como personas. Elegir el regalo correcto y el método de ofrecerlo es importante. Pero aún más importante es tomar la decisión de buscar proactivamente las preferencias del cliente y hacer un gesto amistoso en forma de algo agradable para ellos que les recuerde que se valora la relación comercial que comparten.

Añadir un toque personal a los regalos de empresa

Cada aspecto del regalo de empresa debe demostrar consideración, desde el embalaje hasta el mensaje. Es importante considerara un empaque único que asegure que el regalo atraiga la atención antes de que sea abierto.

Es importante asegurarse de incluir un mensaje personalizado, escrito a mano si es posible, para demostrar que el cliente está recibiendo un mensaje y un regalo que ha sido cuidadosamente adaptado a él, en lugar de comprar un regalo a granel, escribir un mensaje uniforme y enviar el mismo regalo a toda su lista de clientes. El toque personal de un regalo corporativo es aún más evidente en una era cada vez más digital como la de este 2020.

Una talla no siempre sirve para todos

Dependiendo de cada sector, los clientes y el regalo, puede ser perfectamente adecuado dar a todos los clientes el mismo regalo. Pero en lugar de adoptar automáticamente ese enfoque, es muy interesante considerar un enfoque alternativo que se centre en los clientes ancla a largo plazo y de alto potencial.

Con este enfoque, tal vez sea mejor pensar más en un número menor de regalos para los clientes de alto impacto, en lugar de dar el mismo regalo a todos.

Ser diferente

Los regalos de empresa diferencian los acontecimientos, servicios, productos y todo tipo de eventos de los de la competencia: lo más probable es no ser el único que entregue regalos en los eventos mencionados, pero los regalos pueden ayudar a crear un momento inolvidable. Un regalo bien pensado es la manera perfecta de distinguir un evento tan importante en una etapa como la que se va a vivir post COVID19.

