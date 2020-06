​«El bocas, la rata y la muda»

Es triste, pero el comportamiento de ciertos representantes políticos en el parlamento español en torno a la Pandemia es único en el globo terrestre, comparado con otros países ellas apoyan las medidas o dan alternativas, estos ni una cosa ni otra, solo nada de confinamiento.



- USA 25% de parados, 40 millones de personas, debido a la Pandemia.

- España 14% de parados 4,8 millones de personas. La culpa es del Gobierno PSOE-UP.



Los partidos políticos de la oposición españoles, practican la triple negación, la estrategia deformando la realidad, callan la verdad, no quieren oír a la OMS, FMI, UE, silencian la verdad, solo les interesa el voto y el poder para actuar impunemente como hicieron cuando desmantelaron la Sanidad, y lo hacen con la estrategia de oponerse a todos los estados de alarma por la economía su economía, sin importarles los fallecidos, solo defienden a los grandes empresarios seguros en sus mansiones o en terceros países, que nadie se ha preocupado de indagar, no estaría de más hacerlo, seguro que están escondidos, silenciando a sus medios para la no divulgación. Con la desvergüenza de acusar al gobierno de conocer la realidad y alcance del COVID desde el 10 de febrero Desviando la atención atacando al gobierno de coalición y en especial a UP, como causante directo de la Pandemia, por el 8M, nada sobre Estadios de Fútbol, Cines, Teatros, Mítines de los partidos políticos en recintos cerrados. La realidad era que el 28 de febrero había 32 casos en España sin fallecidos, 3 de marzo 153 casos y 1 fallecido que había muerto el 13 de febrero en Valencia, 7 de marzo 500 casos positivos y 10 fallecidos.



La Comunidad de Madrid como el resto, dentro de sus competencias, según «BOE» núm. 67, de 14/03/2020. En su artículo 6 sobre Gestión ordinaria de los servicios. Ordena el cierre de colegios y universidades el 11 de marzo, 4 días después de detectar un caso en el colegio donde van las hijas del VI Felipe. Pero anteriormente el 23 de febrero permitió que miles de opositores de todos los puntos de España se concentraran en las Universidades para oposiciones, en lugar de realizarlo en sus comunidades, y así evitar contagio masivo por exposición. «La bocachanclas de Madrid» el 26 de febrero, en Antena 3 aseguraba: "Lo más peligroso ahora es el miedo, más que el propio virus, que normalmente lo que deja como secuelas son síntomas menores incluso que los de una gripe". En aquel momento solo había dos contagios detectados en Madrid. Y el Gobierno autonómico, como tantos otros, no imaginaba lo que nos venía encima.



El 23 de marzo remitió a los Centros de salud, Residencias de ancianos, que los pacientes con posible infección permanecieran en sus domicilios y no fueran trasladados a los hospitales dependiendo de su edad y su estado de salud. No así a las Residencias privadas o concertadas, que en muchos casos trasladaron a sus ancianos a los Hospitales, sin ningún tipo de trabas.



Su jefe «el bocas» tira de argumentario y culpa al vicepresidente del Gobierno en un claro intento de eludir su responsabilidad en la gestión de estos centros en Madrid. Pero ninguna orden, ni siquiera la del Estado de alarma, restó competencias a las Comunidades autónomas.



Mientras «la rata», sigue a lo suyo, la SER ha dado la noticia que el 12 de junio se presenta en un mitin en Pontevedra-Galicia en fase 3, mientras que en Madrid se está en fase 2 y no puede salir de la provincia, sin haber sido detectado su desplazamiento, allí más de lo mismo, xenofobia, homofobia, y la paguita, su discurso en contra de la Sanidad universal, por ser un derroche innecesario, con la necesidad de pago por atención incluso primaria para todos, lo iniciará solo para no nacionales (pobres), más tarde propondrá la expulsión de inmigrantes, refugiados, y el siguiente paso cuál será, ¿cámara de gas y crematorios?, vamos como dijo y realizó un tal Adolf y practicó desde 1940 en Auschwitz, Dachau...



Por último «la muda», la que en su Tv pregona que está con todos los afectados hospitalizados ofreciendo oraciones, y a su vez pide la X en la casilla del IRPF para la Iglesia, pero no ha donado nada de los 10.000 millones que le entregamos los españoles año tras año, ni ha dejado para hospitales de campaña sus Naves o los Pabellones de sus múltiples colegios privados que también recibe subvenciones con nuestros impuestos, no los suyos al estar exentos. Añadiendo el oculto y vergonzoso comportamiento ante la Pandemia, cuando 20 religiosas se fugan del Centro de Mayores Santísima Virgen y San Celedonio de Madrid, donde fallecieron 20 ancianos y otros muchos permanecen en situación muy grave, según denunció el 20 de marzo en Telecinco el capellán, Julián Arias. Residencia gestionada por la Federación Lares, por supuesto eclesial y subvencionada por distintos gobiernos autonómicos, una federación con 1000 residencias en España, con 54.000 residentes y varios miles de trabajadores y sanitarios que posiblemente habrán sufrido las carencias de los EPIS, que toda empresa privada está obligada a ofrecer a sus trabajadores.



No debemos de caer en las tres figuras de la negación