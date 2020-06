​El crimen de la gata Inés, en Alfafar (Valencia) dispara las protestas animalistas

Inés era una gata que amamantaba una cría, y paseando fue disparada en la cabeza por alguien desde el anonimato de su casa. Murió y dejó sin alimento y a su suerte en la calle a sus hijos. Crímenes como estos son la constancia de todos los días en el estado español, denuncian los animalistas.



Las protectoras españolas, tanto como las y los cientos de personas particulares que alimentan los gatos en la calle se quejan de lo mismo: existe una ley que protege ese derecho del animal doméstico, que es el gato (viva o no en una casa) y que no se está accionando ni desde ayuntamientos ni desde la misma policía ni en los juzgados. Esta es la base de declaración de principios y aquello que convergen en exigir reparación inmediata, "para que no siga la gente matando gatos todos los días impunemente, y los mismos ayuntamientos. Esto es un holocausto animal. Una vergüenza contra las vidas y el medio ambiente".



Para converger argumentos, durante toda esta semana, concretamente desde el pasado sábado 6 de junio hasta el viernes 12 de junio, se han producido en las redes protestas multitudinarias por lo que la organización del encuentro online denomina "Los siete días de protestas y Luto por los gatos".



El movimiento de defensa de los gatos Escuadrón KAT y la asociación de defensa animal ADAT, convocaron dichas protestas en red, explicando que "dado que el estado de alarma impide manifestaciones multitudinarias físicas, hemos realizado todos nuestros encuentros y protestas desde las redes", que han sido intensas y concluyentes en sus resultados.



En dichos días de protestas ha habido desde buzón de "cuéntanos tu historia como cuidadora y cuidador de gatos", que Escuadrón KAT explica "nos han llegado cientos de historias de todo el estado español, siempre las mismas, siempre el mismo desencanto, personas particulares que pagan de su bolsillo los gastos veterinarios de los gatos que malviven en las calles, la comida que diariamente les dan, y siempre recibiendo la humillación, amenazas, de los vecinos y del mismo ayuntamiento". Se pide un CES (Captura, Esterilización y Suelta) a nivel estatal, pues afirman que "dicho método, el único ético de amparar y cuidar a los gatos que sufren la calle, sólo está implantado en un número muy pequeño de ciudades del estado español, lo que da pie a todo tipo de crímenes contra los gatos y de ensañamiento (por desconocimiento o por mala fe) desde los mismos ayuntamientos con el consabido (e ilícito) "prohibido alimentar gatos".



En las jornadas de protestas asistieron en apoyo del movimiento varios músicos, que desde sus portales en red tocaron conciertos en directo, entre ellos Rock & Lee, que abrió y cerró las jornadas de protestas con el "Oh mami luz", versión felina del Oh mami blue, dedicada a una gata que abrió e hizo emerger las protestas, la gata Inés, que murió por un disparo en la cabeza en el pueblo de Alfafar, Valencia. Alguien desde una casa le disparó. Inés era una madre que amamantaba gatitos, de ellos no se supo, seguro la esperaron hasta morir. La asociación de defensa animal ADAT denunció el caso, afirman, sin muchas esperanzas de encontrar al culpable, pues, aunque exista una ley que impele a los actores jurídicos a ejercer investigación tan firme y seguida en el tiempo como la que se realiza ante un crimen a un humano, nunca es así, los casos de delitos penales de maltrato animal son rápidamente, arbitrariamente, archivados o no investigados, sencillamente, y eso es inadmisible." Las jornadas en su aspecto cultural y sensibilizador, las cerraron los mismos Rock & Lee y junto a la actuación musical de la profesora de música y presidenta de Free Fox, Alicia Roa, Alfredo Pla (Buenas Intenciones), Txus Bixquert (The Phantoms) , "el poeta de los animales" y el cantante y guitarra de la banda heavy Bastardos.



También se generaron concursos en cuyo nombre figuraba la gata Inés: "I Concurso 'Gata Inés Alfafar' de...", de literatura, fotografía y dibujo infantil de gatos, convocados por las asociaciones Anadel, Aspac, AACC, ADAT, en cuyos jurados había personalidades de la cultura y el animalismo como el ilustrador Paco Catalán, la activista y fotógrafa de Sea Sheperd Romina Cardone o los poetas Antonio Orihuela y Ángel Padilla y el escritor Raúl Jiménez Sastre.



Los organizadores, en conjunción con toda la comunidad gatera y animalista de España, anuncian que esta semana sólo ha sido el comienzo de nuevas movilizaciones, éstas ya fundamentadas en el siguiente manifiesto (que las más de 140 entidades firman):



Manifiesto 337

#Revolución337 es la que ya comienza en vista de que no hacéis nada, polis, jueces, alcaldesos. Hartas de que no hagáis NADA ante el continuado holocausto de crímenes a los gatos que sufren el infierno de las calles, convocamos hordas de voluntarios para su defensa en todos los ámbitos en los que Uds. ejercéis prevaricación: Anunciamos que tal prevaricación será denunciada por lo penal depurando responsabilidades personales. Anunciamos que a cada poli que se niegue a acudir a un lugar de masacre felina, envenenamiento o cualquier otra muerte por tortura, se le pedirá el número de placa para ejercer denuncia personal. Anunciamos que ya recorremos las calles tantas y tantos que os es imposible calcular cuántas somos. Que ya nunca agacharemos cabeza ante las miradas horribles de rechazo de las fachadas ante nuestra tarea altruista, justiciera, de alimentar al hambriento, sanar al herido.



El delito penal de comisión por omisión cometido por la mayoría de los ayuntamientos de España, no poniendo en marcha el proyecto CES por obligación ética y legal o, abundando en el despropósito, manteniendo en sus ordenanzas el ilegal "prohibido alimentar gatos", será denunciado exigiendo en la denuncia las depuraciones personales de culpables de sendos delitos: de pedir públicamente que se mate de hambre a un animal protegido por el artículo 337, incitando al delito penal de "comisión por omisión" y al de odio a los gatos, puesto que avalan, pidiendo se les deje morir, que los gatos no son vecinos gratos y tal para ellos son una peste, así alientan crímenes contra ellos. Todo ello se dirimirá en los juzgados.



Cada persona que en sus obligaciones éticas de amparar al sediento se vea amenazada por un transeúnte o vecino, denunciará a tal por acoso y amenazas, delitos penales condenados todos con cárcel.

Esta es la Revolución337, la que no esperabais. Nunca pienses que no va a llegar tu condena, asesino y los que son garantes y amparadores de tus actos eternizando un infierno para los gatos en las calles de España por su desidia administrativa y por su especismo.



Este es el resumen (y ya nos pusimos en marcha con escuadrones y milicias por las calles hace tiempo): o accionáis el 337 con la firmeza con que se integró en el Códido Penal o lo accionamos nosotras/os. Marchamos al maullido de los inocentes y ejerceremos la lícita defensa propia que desde sus pequeños cuerpos ellas/os no pueden hacer. Nos escucharéis en las calles y nos escucharéis en los Juzgados.



Escuadrón KAT