CFI Reina Isabel y la Escuela de Manuel Campo Vidal se alían en una apuesta por la Formación Profesional

El Centro de Formación Internacional Reina Isabel de Granada y la escuela de negocios Next International Business School, presidida por el periodista Manuel Campo Vidal, han firmado un acuerdo estratégico que refleja el compromiso de ambas instituciones por potenciar el papel de la Formación Profesional en España.





"A los responsables del Centro nos ha generado confianza el hecho de que Next haya mantenido sus clases, con los mismos docentes y una asistencia del 90% de los alumnos, en estas semanas de aulas cerradas. Su sistema de presencialidad virtual ha permitido que profesores y alumnos interactúen de manera síncrona, que conversen o trabajen en grupo. En estos momentos, el haber respondido con tanta eficacia y compromiso a las necesidades del aprendizaje desde casa, nos parece una garantía de futuro que queremos aplicar en nuestro centro", según ha afirmado Ángel Oliveras, gerente del Reina Isabel.







Derivado de esta alianza, CFI Reina Isabel ofrecerá una mayor gama de cursos de especialista dirigidos a la formación de nuevas profesiones en áreas de negocio emergentes que serán impartidos por los profesionales de Next IBS. La propuesta de valor de las dos entidades es la de formar trabajadores que dominen el medio digital y los nuevos requerimientos de gestión y preparación personal que, como se ha demostrado en estas semanas, son imprescindibles para las empresas y sus trabajadores.



“En Next IBS creemos que la Formación Profesional en nuestro país ha hecho un esfuerzo notable por aproximarse a la realidad empresarial y laboral. Queremos contribuir, dentro del Área Máster del Centro de Formación Internacional Reina Isabel, a complementar esa formación con cursos de especialistas que coloquen a los participantes en la mejor disposición para aumentar sus posibilidades de empleabilidad”, señala Campo Vidal, que preside esta escuela de negocios con sede en Madrid.



La modalidad en la que se impartirán estos programas académicos, que tendrán una duración de 90 horas, será en su práctica totalidad a distancia. La formación online se complementará con varias sesiones presenciales en las que los matriculados aprenderán de primera mano de profesionales de reconocido prestigio en su sector. En este sentido, "si las circunstancias nos obligaran a mantener las normas de distancia exigidas por el COVID una vez iniciado el curso, tenemos la garantía de ofrecerle al participante la modalidad de presencialidad virtual que nos parece de una calidad notable por el cumplimiento de los objetivos académicos", matizan desde el Reina Isabel.





La oferta formativa del CFI Reina Isabel en colaboración con Next IBS es la siguiente:



· Curso Experto/Especialista en Transformación Digital

· Curso Experto/Especialista en Marketing y Promoción Turística

· Curso Experto/Especialista en Inteligencia Turística y Big Data

· Curso Experto/Especialista en Creación Empresarial

· Curso Experto/Especialista en Gestión Financiera de la Empresa

· Curso Experto/Especialista en Ciberseguridad

· Curso Experto/Especialista en Comunicación Interna y Liderazgo

· Curso Experto/Especialista en Comunicación Empresarial

· Curso Experto/Especialista en Análisis y Gestión del Big Data

· Posgrado en Reforma Organizacional





Quienes finalicen con éxito el programa académico recibirán un título expedido por Next International Business School en colaboración con CFI Reina Isabel.







Sobre el Centro de Formación Internacional Reina Isabel





CFI Reina Isabel es un centro de formación profesional reconocido por la creación de un modelo educativo diferencial donde la formación práctica, en la inserción laboral, el compromiso con la formación continuada y la innovación en los sistemas de estudio son sus señas de identidad.





Sobre Next International Business School





Next International Business School es una escuela de negocios presidida por el periodista y sociólogo Manuel Campo Vidal especializada en la formación de nuevas profesiones en áreas de negocio emergentes, en las nuevas tecnologías y en el acceso a la comunidad empresarial internacional. Junto con el Centro de Educación Superior Next (centro adscrito a la Universitat de Lleida) y el Foro Next, se engloba en Next Educación.