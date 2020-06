Schiller publica su nueva web, adaptada más que nunca a las nuevas necesidades de los universitarios Comunicae

viernes, 12 de junio de 2020, 13:21 h (CET) La página web de Schiller se enfoca en los pilares fundamentales de la universidad: internacionalidad, interculturalidad, movilidad y flexibilidad. Así es la nueva web: imágenes claras, con un diseño limpio y estructurado por áreas “Tus sueños no necesitan esperar”: es el mensaje que da la bienvenida a los futuros estudiantes de Schiller al entrar en la nueva página web. Los jóvenes se encuentran en estos momentos en una tesitura delicada en la que es importante dar con una oferta académica que cumpla con sus requisitos y no demore su educación. Schiller recuerda a los estudiantes que pueden comenzar online y seguir presencialmente en cualquiera de sus campus en Europa y EEUU. Permite acceder a una formación internacional, sin repercutir en la calidad de la educación que reciben.

Como explica Marta Muñiz, vicepresidenta y directora general de Schiller International University, “planteamos la educación como un vínculo para unir a las personas, las naciones y las culturas, independientemente de la distancia o la situación. Queremos mejorar el futuro a través de la educación del presente".

Los alumnos y sus necesidades vertebran el diseño de la web: desde el descubrimiento de los campus hasta la oferta educativa a la que pueden acceder en detalle, pasando por los requisitos de admisión, las salidas profesionales por titulación y la posibilidad de comenzar de inmediato de forma online.

Flexibilidad e internacionalidad, claves del éxito

El rebranding mantiene las bases de Schiller como universidad flexible sin barreras entre la educación online y presencial. Este sistema posiciona a Schiller como una de las mejores opciones para los nuevos universitarios.

La universidad americana cuenta con cuatro campus repartidos en: Florida, París, Heidelberg y Madrid, con alumnos de más de 30 nacionalidades. Además, Schiller mantiene un acuerdo con la universidad de Roehampton que permite a alumnos de ambas universidades recibir una titulación dual, americana y europea.

Tanto alumnos como familia valoran la flexibilidad, la internacionalización y la capacidad de adaptación a distintos mercados, permitiéndoles aumentar las oportunidades laborales a las que optar una vez finalizados los estudios.

La importancia de los alumni

Los alumni también forman parte del entorno de la web: sus opiniones son más visibles, permitiendo que los potenciales alumnos reciban feedback valioso para tomar de decisión. La vida del estudiante es parte importante de la experiencia: la localización, el alojamiento o las distintas culturas que encontrará influyen en su decisión.

Además, la interfaz está pensada para atender cualquier duda que pueda surgir a padres o tutores, enfatizando la creación de empleo a través de la metodología de SIU, mostrando los tipos de empresas y futuro profesional de cada grado y clarificando la información para explorar qué perfil de estudios se adapta mejor a cada persona.

La nueva página web ha sido creada por la consultora The Cocktail, especializada en el ámbito digital.

