Los apartamentos de Friendly Rentals dispondrán de cerraduras inteligentes

viernes, 12 de junio de 2020, 13:02 h (CET) La compañía especializada en alquiler de apartamentos vacacionales de corta, media y larga estancia, está implementando el Direct Check-In, un nuevo sistema digital de apertura y cierre de sus apartamentos, a través del cual los clientes podrán usar su dispositivo móvil como llave de acceso Friendly Rentals, compañía especializada en el alquiler de apartamentos vacacionales de corta, media y larga estancia, está implementando el Direct Check-In, un sistema de cerradura inteligente, mediante el cual todos sus clientes podrán entrar y salir de sus apartamentos utilizando sus dispositivos móviles como llaves de acceso, una nueva medida que eliminará la necesidad de tener que pasar por sus oficinas a recoger las llaves.

Esta innovadora iniciativa de Friendly Rentals, que ya está operativa en varios bloques de apartamentos de la compañía en Barcelona, completará el proceso de reserva online tras el Fast Check-In que, actualmente, está disponible en los apartamentos vacacionales de Barcelona y Sevilla. La compañía está trabajando para que ambas medidas digitales estén operativas en todo su abanico de apartamentos vacacionales a nivel nacional. Un hecho que reafirma también el compromiso de Friendly Rentals con la sostenibilidad, ya que la totalidad de los contratos pasarán a firmarse de forma digital.

Así, tras realizar el Fast Check-In que contempla la introducción de los datos personales del usuario, la firma digital del contrato de la reserva y el compromiso de pago, se podrá proceder directamente al sistema de acceso inteligente al apartamento reservado con el Direct-Check In, mediante un enlace que facilitará la compañía y que permitirá al cliente la entrada y salida de su apartamento usando su dispositivo móvil como llave de acceso.

En palabras de Angela Watson, Chief Operating Officer de Friendly Rentals: "A fecha de hoy, este sistema de cerraduras inteligente está operativo en algunos apartamentos en Barcelona y estamos trabajando para implementarlo en la totalidad de nuestros apartamentos, un proceso que finalizaremos en un plazo de tan sólo 6 meses. La implementación de este nuevo sistema en todos nuestros apartamentos nos permitirá completar al 100% todo el proceso de reserva online desde nuestra web, evitándole al cliente que tenga que acercarse a las oficinas a recoger las llaves”.

Y añade:“Este procedimiento ofrecerá, además, un plus de seguridad para nuestros clientes, ya que dejaremos de tener llaves físicamente tal y como las conocemos, con lo que quedará descartada cualquier posibilidad de perderlas o de tenerlas que higienizar para su siguiente uso. Al mismo tiempo, estamos reforzando nuestro compromiso con la sostenibilidad del planeta, ya que dejaremos de consumir una gran cantidad de papel al llevar a cabo todas las firmas de los contratos de forma digital”.

Seguridad e higiene, prioridades absolutas

En este sentido y, en el marco de la actual situación sanitaria, Friendly Rentals ha reforzado sus protocolos de limpieza, desinfección y esterilización de sus apartamentos y oficinas centrales para garantizar en todo momento la máxima seguridad a sus clientes, a quienes proveerán de un kit sanitario de protección individual. Además, se ha distribuido cartelería específica para recordar a empleados y clientes las medidas adecuadas de higiene y prevención, con especial hincapié en aquellos edificios cuyas viviendas son compartidas con otros vecinos, ciudadanos de la localidad, para garantizar la seguridad de todos ellos.

Adicionalmente, la compañía ha firmado un acuerdo con el Grupo Quirónsalud en Barcelona, con el objetivo de proporcionar una primera visita gratuita a los apartamentos de aquellos clientes que en su estancia en esta localidad requieran de atención médica. Además, se podrán llevar a cabo consultas a través de una vídeo llamada, para una máxima seguridad de los clientes en la actual situación de emergencia sanitaria. La compañía está trabajando para ampliar esta primera cobertura sanitaria a todo el territorio nacional.

Condiciones de reserva atractivas para reavivar el turismo en nuestro país

Friendly Rentals ha puesto en marcha una serie de iniciativas para favorecer los alquileres vacacionales con la llegada de la temporada alta y en el marco de la situación económica actual. La compañía ha reajustado sus precios, ha eliminado el depósito previo en concepto de fianza en la reserva de apartamentos en Barcelona y Sevilla -con la intención de extender esta medida a su totalidad de apartamentos-, está ofreciendo un descuento del 10% para aquellas reservas en la temporada estival realizadas desde su web, así como desde la compañía también han flexibilizado sus políticas de reserva.

“El hecho de no tener que depositar una cantidad de dinero como fianza es una medida que nuestros usuarios van a agradecer muchísimo, y por eso hemos tomado esta decisión de eliminarla porqué perseguimos facilitarles al máximo el acceso a nuestros apartamentos y consolidar una relación con ellos personalizada, cercana y de confianza”, destaca Angela Watson. A su vez aclara que: “con esto no queremos en absoluto entrar en una guerra de precios o de condiciones, sino que estamos intentando adaptarnos a la coyuntura económica actual con fórmulas que ayuden a reavivar el turismo en nuestro país”.

Asimismo, Friendly Rentals, que cuenta con apartamentos en Catalunya, Madrid, Valencia, Andalucía y País Vasco ha llegado a un acuerdo con Parclick en todo el territorio nacional, mediante el cual sus clientes obtendrán precios muy ventajosos en la reserva online de sus plazas de aparcamiento y muy cerca de sus apartamentos.

Apartamentos vacacionales en modalidad Daily, Monthly y Long Term

Friendly Rentals ofrece sus apartamentos vacacionales para estancias diarias y semanales -Daily-, mensuales -Monthly-, e incluso en la modalidad de larga estancia -Long Term-, para la que no es necesario que el propietario obtenga la correspondiente licencia turística. Todas estas modalidades de estancia constituyen condición muy favorable para aquellos que deseen sumarse con su propiedad al modelo de negocio de Friendly Rentals. En este sentido, la compañía está siempre abierta a las oportunidades que los propietarios de viviendas pueden presentarle, con condiciones muy favorables para ellos.

Todos los alojamientos de la empresa están equipados con todas las comodidades y cuentan con equipamiento premium para ofrecer a sus usuarios una estancia inolvidable: son amplios, gozan de privacidad y luz natural, están equipados con cocina y en su mayoría cuentan con una terraza.

La metodología de trabajo de Friendly Rentals implica que la legalidad y cumplimiento de normativas vigentes sea requisito indispensable de todos los alojamientos gestionados y, en este sentido, la totalidad de los apartamentos cuentan con licencia turística.

