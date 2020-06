Grupo Index triplica las ventas de su casa geosolar en la cuarentena y desescalada Comunicae

viernes, 12 de junio de 2020, 11:33 h (CET) Hasta un 270% se ha disparado la venta de viviendas sobre los datos previos al confinamiento. Desde mediados de mayo la demanda no baja, y en junio las solicitudes de información han crecido más de un 7000% en una semana. "Vamos a contracorriente; muchos pensaban que esta crisis sanitaria sería un parón para la obra nueva, pero las familias han priorizado un hogar amplio, con exteriores, alejado del centro urbano y sostenible" Récord en ventas

La Casa Geosolar de carbono positivo tiene innumerables ventajas de ahorro y de sostenibilidad, en Grupo Index ya se sabía, pero el interés especialmente provocado por la situación de cuarentena en las familias, ha superado las expectativas.

Cuando se vivían las semanas más estrictas de movilidad del confinamiento, Grupo Index se encontró con que cada día llegaban más solicitudes de información y se recibían de algunos clientes el pago formal de la señal económica para la compra de su vivienda.

Gracias a plataformas digitalizadas y el teletrabajo se pudo, incluso en esas semanas tan restrictivas, seguir dando servicio y atención a los clientes sin ningún problema. La sorpresa vino cuando se avanzaba en el confinamiento y se empezó incluso a batir récords de ventas y de clientes que solicitaban información sobre las viviendas del Grupo Index.

Nuevas prioridades

La Casa Geosolar es 100% personalizable por lo que el cliente puede elegir desde la distribución de la cocina, si se quiere diáfana o integrada en el salón, dónde van los tabiques, el número de baños y dormitorios, si se quiere incluir un ventanal o un balcón, con piscina, la grifería, pintura, alicatados y absolutamente cada detalle.

Cuando el uso que se le da ahora a las casas es diferente por el teletrabajo, porque los niños no van al colegio, o porque la vida social se ha reducido notablemente y el ocio ahora transcurre dentro de la vivienda más que antes. Cuando todo esto sucede, muchas familias han visto que esas nuevas necesidades las podían satisfacer gracias a viviendas que se adaptan y se personalizan desde los cimientos.

“La crisis sanitaria nos ha hecho vivir una situación de confinamiento a la que nunca antes nos habíamos enfrentado como sociedad, y la mayoría de las familias han reorganizado sus prioridades. Hoy los clientes saben cómo quieren que sea su nueva casa y qué usos y comodidades quieren. Por eso hoy prácticamente no damos abasto con la casa geo solar personalizable. Ése creo que es nuestro éxito.” Opinión de David Argibay, que es responsable del departamento de Ventas.

La Casa Geosolar de Carbono Positivo

En Grupo Index desde hace tiempo se están construyendo viviendas que producen más energía de la que consumen, están diseñadas para ahorrar energía y para que ese ahorro se note directamente en el bolsillo. Los clientes, y futuros vecinos, saben que sus casas pueden alimentarse de energías limpias como la geotérmica o fotovoltaica y que todo el excedente energético que se produce se transforme por ejemplo en las cargas para el vehículo eléctrico.

Cada mes, una Casa Geosolar de Grupo Index reduce unos 164 € las facturas de agua caliente, luz y calefacción. Si se suma ese ahorro a otras bonificaciones como la reducción del IBI de algunos ayuntamientos a esta vivienda, en 30 años, que es el período medio de una hipoteca, se ahorran unos 70.000 euros. Precisamente hay otras facilidades en la financiación, gracias a la Hipoteca Verde se mejoran las bonificaciones un 0,1% T.A.E.

Grupo Index. Es una constructora madrileña con amplia trayectoria en el sector con un millar de viviendas finalizadas, 30 promociones de viviendas ya construidas y otras 8 en construcción en la Comunidad de Madrid. Especializada en vivienda de diseño 100% personalizable y en la Casa Geosolar de Carbono Positivo. Una vivienda de carbono positivo capaz de ahorrar más de 160 euros al mes en suministros básicos, y unos 70.000 euros a los 30 años. Más información en www.casageosolar.com o en el blog del Grupo Index www.noticiasyopinionesindex.com.

