Invertir en depósitos a plazo fijo La inestabilidad financiera que ha provocado la crisis sanitaria ha provocado que muchos inversores vean como opción a tener en cuenta contratar depósitos a plazo fijo Nacho Moreno

viernes, 12 de junio de 2020, 11:36 h (CET) Desde que se anunció el Estado de Alarma el pasado mes de marzo, vivimos días de incertidumbre social, económica y política. La pandemia del coronavirus ha ido avanzando con pasos agigantados hasta convertirse en el "monstruo" que es a día de hoy a escala mundial. Mucha gente está estudiando e informándose sobre cómo invertir su dinero para poder conseguir rédito y poder afrontar el un futuro que se avecina algo incierto con tranquilidad.



En estos tiempos difíciles llenos de dudas, hay mucha gente que está apostando por cambiar de banco a uno cuyas condiciones de permanencia sean más leves. Es momento de ahorrar para poder estar tranquilos en un futuro próximo en el que no sabemos lo que ocurrirá.



Uno de los productos bancarios por los que más está apostando la gente son los depósitos a plazo fijo más rentables, debido a la facilidad a la hora de su contratación a los importantes intereses que pueden aportar a tu cuenta bancaria. Este servicio se puede contratar a través de tu móvil, ordenador o tablet en tan sólo cinco minutos, lo que ha permitido que mucha gente pueda contratarlo durante el tiempo que ha durado el confinamiento para frenar el número de contagios por el coronavirus. El único requisito para poder contratar este servicio es ser residente en España y tener una cuenta con el banco (en caso de que seas nuevo cliente, podrás abrir una sin costes de apertura ni comisiones ocultas).



Además, este depósito a plazo fijo está adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, lo que le da mucha seguridad a los clientes a la hora de decantarse por invertir en este producto bancario.



La inestabilidad financiera que ha provocado la crisis sanitaria ha provocado que muchos inversores vean como opción a tener en cuenta contratar depósitos a plazo fijo con las entidades bancarias para darle cierta rentabilidad a sus ahorros a través de una inversión no muy elevada (lo más normal es que el depósito mínimo sea de 5000€, aunque hay bancos que permiten una inversión menor).



Tiempo atrás, los depósitos extranjeros eran los que mejor remunerados estaban, pero actualmente, merece la pena apostar por los bancos en España, ya que son los que ofertan depósitos con los intereses más elevados en el ámbito mundial. La inversión en depósitos a plazo fijo permite a sus clientes proteger sus ahorros al mismo tiempo que van aumentando, una opción muy viable y a estudiar en los difíciles tiempos que corren en la actualidad.



Por último y a modo de conclusión, si nos centramos en el depósito a plazo fijo que ofrecen desde WiZink, el nivel de riesgo de dicho producto es el más reducido (1/6), lo que puede darnos a pensar que la inversión es casi segura y que el riesgo de perder nuestros ahorros es prácticamente mínimo, por lo que es de esperar que muchos españoles empiecen a ver con buenos ojos meter sus ahorros en depósitos que se adapten a sus exigencias (pueden ser de 36 meses, de 25 o de 18).

