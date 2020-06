​¿Existe alguna diferencia entre un crédito y un préstamo?

Es común oír hablar indiscriminadamente sobre créditos y préstamos que los autónomos y las empresas pueden solicitar para cubrir algún gasto o compromiso en particular. Pero a ciencia cierta, ¿el español conoce la diferencia entre ambos productos financieros, así como el alcance de cada uno de ellos y sus características?



Pues a continuación trataremos de aclarar de la forma más resumida de qué trata cada uno de ellos.



En primer lugar, hay que saber que un préstamo, es un producto financiero que solicita un particular o empresa (el prestatario) generalmente a una entidad de tipo bancaria (el prestamista). Este producto consta de una cantidad fija de dinero que el prestatario deberá devolver al prestamista en un tiempo también determinado y generalmente por cuotas (mensuales, trimestrales, semestrales, etc.) y con unos intereses establecidos al momento del acuerdo. Por lo tanto, es una operación financiera que tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad establecida.



Por otro lado, un crédito al igual que un préstamo, también es un producto financiero, pero este se trata de una cantidad fija de dinero que no es entregada en su totalidad a la persona que lo solicita, sino que se irá abonando en cuotas establecidas. El mejor ejemplo para entender cómo funciona un crédito es pensar en las tarjetas de crédito que los bancos entregan a sus clientes y a cuyo límite estos pueden ir accediendo gradualmente. Al igual que el préstamo también está sujeto a ciertos intereses, pero no a la suma total del dinero como en el préstamo, sino a la cantidad de dinero que el prestatario haya utilizado al momento de la fecha corte establecida por el prestamista.



Por lo tanto, según lo anteriormente establecido, las diferencias entre ambos productos financieros son: 1.- En primer lugar, un préstamo consta de una cantidad fija de dinero entregada por completo al prestamista al momento de su aprobación. Mientras que, en un crédito, el dinero no se entrega por completo al prestamista, al momento de ser aprobado, sino que el límite puede ir aumentando con el tiempo.



2.- La fecha para la devolución de la totalidad del dinero entregado al prestatario en un préstamo, se fija al principio de la negociación. Mientras que con un crédito no hay una fecha fija ya que el plazo puede ampliarse según las necesidades del prestatario.



3.- Los intereses que se cobran sobre el préstamo, se calculan en base al dinero total abonado al prestatario. Mientras que los intereses cobrados sobre un crédito, se calculan en base a la cantidad utilizada por el prestatario.



Aumento de los préstamos online en España La crisis actual en España a consecuencia de la situación sanitaria que se ha presentado en el país y en el resto del mundo en los últimos meses, ha incrementado el número de préstamos que se han solicitado tanto por empresas como por particulares. Según la información obtenida de Luis Abellán de PortalCreditos.es, experto en soluciones de financiación, actualmente solicitar un préstamo online es la solución más rápida para solventar la crisis económica y cubrir de forma expedita las obligaciones y necesidades actuales de a persona o la empresa.



Estos préstamos se solicitan a través de una página web y no en una entidad bancaria ya que el tiempo de aprobación es mucho más rápido. Además, el prestatario deberá consignar muchos menos requisitos y los montos fijos ofrecidos son mucho mayores que los que puede ofrecer un banco.



Lamentablemente la demanda tanto de préstamos como créditos online será mucho mayor que en 2003, porque el impacto económico de la actual pandemia ha sido mucho más fuerte. Por lo que es probable que sean muchas las personas que no puedan acceder a esta facilidad.



La buena noticia para el país, es que en aras de superar rápidamente los estragos ocasionados por la situación mundial y activar el motor económico de forma inmediata, España será uno de los países más beneficiados gracias a un préstamos del fondo europeo de recuperación.