Pablo Wilson presenta nuevo disco

viernes, 12 de junio de 2020, 10:39 h (CET) Esta situación de confinamiento ha traído muchas cosas malas. Pero, seamos honestos, también algunas buenas. Al calor de los días de encierro e intimidad ha nacido un proyecto tan fresco como necesario. Hoy, viernes 12 de junio recibimos con alborozo el estreno en sociedad de Pablo Wilson, elocuente cronista de la nueva normalidad y necesario soplo de aire fresco en tiempos inciertos. Y llega con un suculento adelanto bajo el brazo: “Distanciamiento social, nuevas formas de amistad”, que se estrenó ayer jueves en las ondas de la mano de Gustavo Iglesias en Hoy Empieza Todo de Radio 3. Se trata del primer single escogido por el artista como avanzadilla del que será su álbum debut, “Songs from Quarantine”, que saldrá al mercado en septiembre.





Un hit instantáneo que llega acompañado de un videoclip a la altura, de cuyo lanzamiento se ha encargado hoy la web Tiramillas del diario Marca. En la pieza que ilustra “Distanciamiento social, nuevas formas de amistad” podremos asistir a una suerte de ceremonia digital, a ritmo de goloso power pop, y que cuenta con el propio Pablo como protagonista. Ceniciéntola Bones se ha encargado de la idea y el montaje de un clip que sirve como entrante de ese primer trabajo que ya ardemos en deseos de conocer al completo. Eso sí, podemos adelantar que contiene una colección de mayésticas y dislocadas canciones que van a convertirse en parte de tu banda sonora habitual.



Entre tanto, ya podemos hincarle el diente sin medida a este sencillo, compuesto y producido íntegramente durante la cuarentena, al igual que el resto del disco. “Distanciamiento social, nuevas formas de amistad” cuenta con el sello de calidad de la cabecera Limbo Starr y está disponible a través de tu plataforma digital preferida mediante el siguiente enlace. Además, Wilson ha tenido a bien no dejarnos con la miel en los labios y continuará avanzando cada dos semanas un nuevo single de este trabajo confinado que ha empezado con tan buen pie. Y lo hará acompañando cada corte de su correspondiente videoclip, desplegando ante nosotros todas las facetas de ese universo tan particular.



Para más señas, Pablo Wilson sería ese hijo que el primer Nacho Vegas -en clave millennial-, Beat Happening y Pantomima Full nunca tuvieron. Este flamante arquitecto, vecino de la capital (y dicen por ahí que también de nuestros queridos Camellos, con los que comparte sello), es un alma habitual en la escena madrileña. Wilson forma parte del conjunto de indie pop Casa Manuela y colabora sobre el escenario con el dúo Primas Hermanas. Además y por si fuera poco, ha publicado las novelas "Elefante" (Hades, 2017) y "Los mutantes" (Amazon KDP, 2019). Todo un joven del Renacimiento.

