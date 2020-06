FC Barcelona: la mascarilla más cara del fútbol europeo Comparativa en los precios de las mascarillas de los equipos de las cinco grandes ligas Redacción Siglo XXI

viernes, 12 de junio de 2020, 10:31 h (CET) El uso de la mascarilla se ha vuelto una necesidad ante la crisis del coronavirus. En consecuencia, las mascarillas se han convertido en un accesorio básico y muchas firmas de moda ya plasman sus diseños en ellas. El mundo deportivo no se podía quedar atrás y ya hay varios equipos que han introducido este complemento entre su merchandising. El sitio informativo Apuestas-deportivas (https://www.apuestas-deportivas.es/) ha investigado qué equipos de las cinco grandes ligas europeas ofrecen a sus seguidores este accesorio de uso obligatorio y cuáles son sus precios.



La mayoría de los conjuntos de la Bundesliga ofrecen mascarillas

En total, 49 equipos de LaLiga, la Ligue 1, la Premier League, la Bundesliga y la Serie A ofrecen a sus aficionados mascarillas con sus colores y escudos. De estas cinco ligas, la alemana es donde más equipos se han sumado a la moda de las mascarillas. La única excepción son el Leipzig y el SC Paderborn 07.



En España, ocho clubes ofrecen mascarillas en sus tiendas online. Sorprende que algunos de los grandes de LaLiga, como el Real Madrid y el Atlético de Madrid, todavía no hayan puesto a la venta las suyas.



El FC Barcelona, el equipo con las mascarillas más caras

Algunos clubes europeos, como el Manchester City, el Aston Villa y el Everton FC, ofrecen packs de tres por 19 euros. Por su parte, El FC Barcelona ofrece una unidad por 18 euros, lo que la coloca como la mascarilla más cara en este ranking. La segunda más costosa es de la Roma, cuyos seguidores tendrán que gastarse 15 euros. En la misma posición se encuentra el Alavés, aunque este equipo ha decidido regalar sus mascarillas a quien realice una compra mínima de 15 euros en su tienda. En tercer lugar se encuentra el Osasuna, que vende cada unidad por 12,95 euros.



Las mascarillas de Bundesliga, las más económicas

En el otro lado de la tabla, con el precio más asequible, se encuentra el equipo alemán Borussia Mönchengladbach. Este conjunto vende su mascarilla por solo 2,99 euros. En general, la liga alemana cuenta con los precios más baratos de las 5 ligas: el coste promedio de las mascarillas de los equipos alemanes es de 6,77 euros, mientras la media de los equipos españoles está en 10,05 euros.



