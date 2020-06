Kimonosport anuncia su apuesta por el mercado del vehículo eléctrico Comunicae

jueves, 11 de junio de 2020, 17:49 h (CET) Kimonosport anuncia la diversificación de su negocio en el mercado de vehículos eléctricos. La empresa líder del sector deportivo y de artes marciales da un paso al frente y decide apostar por la venta de vehículos eléctricos online. Motos eléctricas, bicis Eléctricas, patinetes eléctricos y coches eléctricos Kimonosport, la empresa Española que hasta ahora se situaba en el sector deportivo de artes marciales, diversifica su negocio y lanza una apuesta por el negocio de Vehículos Eléctricos.

Kimonosport explica que los efectos de la crisis del coronavirus COVID-19 ha producido un enorme parón en los sectores deportivos y prevén una recuperación paulatina en los próximos meses. Esta recuperación irá haciéndose progresiva hasta 2021 pero se espera un frenazo importante de facturación en el sector deportivo de artes marciales.

Este hecho impulsa a la empresa Española Kimonosport a diversificar el negocio y empezar a llegar a acuerdos con fabricantes de Vehículos Eléctricos para fomentar la venta online y la distribución.

Apuesta por la venta online

www.kimonosport.com es la página web que hasta el momento estaba especializada en artes marciales, pero la empresa asegura que será capaz de transformarla para ser líder del mercado de venta de Vehículos Eléctricos Online.

"La adaptación a las circunstancias hace que nazcan las mejores ideas".

Con esa premisa Kimonosport afirma que cuando se cierra una puerta se abre otra o cuanto menos hay que buscar la puerta que se abra.

En la página web, en el Site de Vehículos Eléctricos, Kimonosport ofrece tres grandes familias de Vehículos:

- Motos Eléctricas: Scooters 49E, Motocicletas 125E.

- Bicicletas Eléctricas: Bicicletas eléctricas con asistencias al arranque y subidas.

- Patinetes Eléctricos: con autonomía desde 10Km a más de 50Km y Potencias desde 150W a más de 2000W.

Kimonosport cuenta que este es un primer paso y que pronto ofrecerán coches eléctricos de todas las potencias.

El mercado del vehículo eléctrico

El mercado del vehículo eléctrico ha aumentado en los últimos tiempos hasta situarse con crecimientos superiores al 100% como ocurrió en 2019 (7.393 matriculaciones)

Las grandes marcas (Nissan, Toyota, BMW, Mercedes, Grupo PSA, etc…) ya muestran una apuesta fuerte por este sector adaptándo sus factorías a esta tecnología.

Los fabricantes aseguran que en 2021 será una realidad la disminución de emisiones en toda la cadena de montaje y fabricación, haciendo de esta manera que los vehículos además de ser cero emisiones, su fabricación también sea ecológica.

El crecimiento y la oferta no se circunscribe solo a vehículos del sector turismo sino a furgonetas e incluso camiones de medio y gran tonelaje.

Sector bici y moto

En el sector de la Moto el crecimiento es exponencial en las cilindradas menores aunque también sorprende la tendencia al alza en las cilindradas mayores con apuestas como la de la mítica marca Americana, Harley Davidson, ofreciendo una moto tipo Custom de nombre LiveWire. Esta Harley ofrece unas cifras de autonomía muy buenas, hasta 225Km con una aceleración de 0 a 100Km/h en menos de 3s (casi una superdeportiva).

Las más pequeñas se llevan el grueso de venta en el mercado con las 49E a la cabeza. Estas serían las homólogas a las 49cc en motor de gasolina.

Le sigue muy de cerca las 125E con una previsión de ventas impactante para 2020 de duplicar la cifra del año 2019.

A continuación se enumeran todas las marcas de fabricantes de que las que tienen constancia que fabrican motos eléctricas: Bereco, Booster Bikes, Brammo, BSG, Bultaco, Lectric, Lifan, Victory, Toqhi, Govecs, NIU, Kuberg, Askoll, Doohan, Vectrix, Silence, Simple, Quantya, Elecsi, Eccity, E-volt, Etergo, Kyoto, V-Moto, Movelco, Norauto, Nuuk, Peugeout, Piaggio, Electric City, Zero, Xkuty, Emocycles, Elmoto, Torrot, BMW, Harley-Davidson, KTM, Vespa, Energica, Xiaomi, Volta.

Desean éxito a la empresa en la nueva apuesta por el mercado de los Vehículos Eléctricos, desde luego parece el momento de trabajar ese mercado ya que las expectativas son muy buenas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.