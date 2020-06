Level UP apoya el emprendimiento de la provincia de Alicante con el Club 100K Comunicae

jueves, 11 de junio de 2020, 17:21 h (CET) El número de contratos indefinidos para nuevas empresas se triplicó entre 2013 y 2018. Al menos cinco pymes de Alicante aumentaron su facturación en 1 millón de euros. Todas ellas forman parte del Club 100K de Level UP, que reconoce a los mejores emprendedores de España. Las empresas están localizadas en Alicante, Santa Pola, Formentera del Segura, Orihuela y Elda Las empresas de nueva creación impulsan la economía de Alicante. Así lo certifican el informe del Mercado de Trabajo de la provincia, que registró que Alicante sumó 6.681 nuevos contratos indefinidos en empresas de nueva creación en 2018, el triple que cinco años atrás. Asimismo, Alicante cuenta con al menos cinco pymes cuya facturación ha aumentado en un mínimo de 1 millón de euros.

Estas cinco pymes se sitúan en diferentes localidades de la provincia: Tecnolift, empresa dedicada al sector de los ascensores y montacargas, está en Alicante; la empresa de eficiencia energética Enerluz, en Santa Pola; Gestec, Arquitectura & Ingeniería, en Formentera del Segura; la empresa constructora Construcciones Zaplana Caselles, en Orihuela y la eldense Creaciones Pandora, dedicada a creación de bolsos y complementos para la mujer.

El empleo indefinido en nuevas empresas se triplica en cinco años

El ecosistema laboral alicantino destaca por potenciar la contratación indefinida en empresas de nueva creación con 50 o menos trabajadores para favorecer el crecimiento de estas y la estabilidad laboral. Las últimas cifras del Informe del Mercado de Trabajo de la provincia registraron 6.681 nuevos contratos de este tipo en 2018, un 28,8% más respecto al ejercicio anterior y casi el triple que cinco años atrás.

La apuesta de Alicante por el emprendimiento es una tendencia marcada en toda la Comunidad Valenciana. Según indica el informe de emprendimiento y empresas jóvenes de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), las tres provincias valencianas se sitúan por encima de la media española tanto en peso relativo del emprendimiento como en importancia relativa de las empresas jóvenes sobre el total, con un 13,6%, casi un punto porcentual por encima del total nacional.

“No es casualidad que una provincia que impulsa el emprendimiento esté situada entre las principales economías a nivel nacional. La firme apuesta de Alicante demuestra que las pequeñas empresas y los autónomos son la base para que cualquier economía tenga un crecimiento constante y sostenible”, asegura el fundador y CEO de Level UP, Carlos Delgado.

Emprendedores alicantinos, reconocidos entre los mejores de España por el Club 100K

Tecnolift, Enerluz, Gestec, Arquitectura & Ingeniería, Construcciones Zaplana Caselles y Creaciones Pandora son miembros destacados del Club 100K, el proyecto creado en mayo de 2019 por Level UP, la escuela de negocios líder en la formación de pymes y autónomos en España, para reconocer a los mejores negocios creados por emprendedores del país.

Desde su fundación en 2012, Level UP aplica una novedosa metodología centrada en trabajar las habilidades de los propios emprendedores y autónomos. “A través de nuestra formación buscamos que todos los negocios tienen potencial para ser exitosos, incluso a corto plazo. Las herramientas que ofrecemos en nuestros cursos y formaciones son transversales y de aplicación inmediata en el día a día de la gestión de un negocio, como demuestran los resultados de estas siete empresas”, explica Delgado.

El Club 100K reconoce a las empresas que han aumentado su facturación en 100.000 euros o más desde que iniciaran la formación con Level UP. En total, cuenta con 143 integrantes clasificados en cuatro niveles.

El nivel Visionary al haber superado el millón de euros de facturación, como es el caso de las cinco compañías alicantinas. Las otras tres categorías son Master (más de 600.000 euros de facturación), Senior (más de 300.000 euros de facturación) y Pro (más de 100.000 euros de facturación).

