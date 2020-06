Grupo Lasser: empresa líder en la instalación de puertas automáticas y de garaje Comunicae

jueves, 11 de junio de 2020, 16:53 h (CET) Las puertas automáticas se han convertido, de un tiempo a esta parte, en el elemento estrella para conseguir un garaje, vivienda o local seguro. Por esta razón, son muchas las personas que se interesan por la instalación de puertas automáticas, sin embargo, cuando confías la seguridad de una propiedad en dicho elemento, se debe estar muy seguro de que no haya ningún fallo en el mismo y que su instalación, mantenimiento y reparación se lleve a cabo de manos de profesionales Hay varios elementos que se deben de tener en cuenta para conocer si estos sistemas de seguridad cumplen con todas las garantías y normativa vigente:

En primer lugar, es fundamental elegir una puerta oficial, es decir, que esté fabricada por un proveedor de confianza que garantice que es una puerta que cumple con todas las normativas. Este tipo de puertas tiene un coste más elevado, pero las garantías de seguridad son mucho mayores.

En segundo lugar, hay que comprobar que la puerta lleve el marcado CE puertas automáticas. Esta certificación garantizan una instalación y seguridad adecuada para el inmueble.

Por último, se debe prestar especial cuidado con los sensores y las fotocélulas, estos son los elementos que detectan el paso de las personas permitiendo o evitando el paso. Para prevenir accidentes y averías, siempre se aconseja contar con expertos como Grupo Lasser para el mantenimiento y reparación de puertas automáticas de garaje o portal.

Ventajas de la instalación de puertas automáticas

Entre las principales ventajas que se pueden encontrar cuando se instala una puerta automática de garaje o portal, se destacan:

- Comodidad: no será necesario bajarse del vehículo para abrir la puerta del garaje ni sacar las llaves para abrir una puerta de portal.

- Seguridad: además de la comodidad y el confort, las puertas automáticas ofrecen gran seguridad para las personas que decidan instalar una en su hogar o garaje. Ya que, pueden evitarse la entrada de intrusos o ladrones, debido a que su forzamiento es mucho más complicado que en las puertas tradicionales.

Confía en profesionales

Grupo Lasser se establece como empresa líder en la instalación de puertas automáticas, pero no solo eso, sino que cuenta con un equipo de profesionales muy cualificados y expertos en la reparación y mantenimiento de puertas de garaje en Madrid. Todas sus puertas disponen del marcado CE, por lo que cuentan con la normativa vigente y por tanto ofrecen gran seguridad a aquellas viviendas, garajes o locales comerciales donde se instalen. Conseguir seguridad y comodidad es fácil con una puerta automática y en Grupo Lasser lo saben.

