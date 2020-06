El Elitista Club Privado Alma implanta un sofisticado sistema de acceso sin contacto basado en reconocimiento facial y control de temperatura Comunicae

jueves, 11 de junio de 2020, 16:33 h (CET) La solución ha sido desarrollada por B+Safe a partir de la última tecnología de visión computarizada y ofrece una velocidad de reconocimiento de menos de 0,3 segundos El elitista y privado Club referencia en España de ocio, exclusividad y elegancia, ha implantado en su casa palacio de la capital madrileña, un sofisticado sistema de acceso para ofrecer a sus socios e invitados seguridad plena frente al Covid-19 en su vuelta a la normalidad

En concreto se trata de la implementación de una sofisticada solución desarrolla por la compañía B+Safe, que reconoce sin contacto la identidad del socio y sus invitados, así como su temperatura corporal, limitando el acceso a todos los que superen la temperatura corporal establecida.

El Club Alma recibe mensualmente más de 1.200 personas y se ha convertido en el lugar elegido por destacadas empresas y profesionales de nuestro país, para la celebración de reuniones, y presentaciones de negocio, además de ser un oasis donde satisfacer las inquietudes personales, culturales y establecer sólidas relaciones sociales y profesionales.

El nuevo sistema utiliza un potente algoritmo para el reconocimiento facial, basado en la última tecnología de visión computarizada, que permite tanto la verificación facial -incluso llevando mascarilla- y que se completa con un sistema de detección de temperatura corporal que lleva la cámara que permite o no el acceso dependiendo si la persona presenta temperatura alta, con una desviación de ± 0.3 °C. Al no existir contacto físico en el proceso, se evita cualquier posibilidad de contagio y que accedan personas con fiebre.

El sistema, que marca un nuevo estándar en la industria de la tecnología biométrica, permite registrar hasta 50.000 plantillas faciales, con una velocidad de reconocimiento de menos de 0.3 segundos por cara y máxima capacidad anti-falsificación contra todo tipo de fraudes como querer engañar al sistema con fotos o videos falsos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.