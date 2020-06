We Are Knitters celebrará el Día Mundial de Tejer congregando a cientos de ‘knitters’ de todo el mundo tejiendo al mismo tiempo

Para celebrar el Día Mundial de Tejer en público, la empresa española We Are Knitters convoca cientos de ‘knitters’ (tejedores) de todo el mundo a un encuentro digital a través de videollamada con el objetivo de tejer todos a la vez y desde sus casas, junto a la influencer Canadiense Knitatude y la Americana Northknits, uno de los famosos patrones que ofrece la marca y que abre de forma gratuita para esta ocasión El Día Mundial de Tejer en Público, que reúne a tejedores de todo el mundo el segundo sábado de junio desde el año 2005, cambia de escenario por primera vez en su historia con motivo de la pandemia mundial. En esta ocasión se celebrará online y unirá a las comunidades de knitters de todo el planeta a través de video llamada.

El próximo sábado 13 de junio a las 18:00, hora española, todos los tejedores que lo deseen podrán unirse a través de la plataforma Zoom a la primera knitting party online de la mano de We Are Knitters y las influencers Knitatude y Northknits.

Para esta reunión, que tendrá aproximadamente una hora de duración y será retransmitida en inglés, We Are Knitters pondrá a disposición de los usuarios el patrón Selene Scarf que se podrá descargar de forma gratuita en la web a partir de hoy mismo.

Durante la video llamada todos los tejedores que lo deseen podrán resolver sus dudas mientras tejen juntos la bufanda propuesta por We Are Knitters para la ocasión.

Pepita Marín y Alberto Bravo, fundadores de la empresa y organizadores de esta reunión prevén una gran afluencia de público en su primera edición mundial y online “Esperamos alcanzar en torno a las 1000 personas de diferentes partes del mundo que tienen interés por tejer y el DIY” Además como indican “Esta es una magnífica oportunidad para los amantes del tejido de conocerse y compartir su afición favorita con los demás.”

El enlace a la reunión se publicará el próximo sábado 13 de junio en las redes sociales de We Are Knitters, (Instagram: @weareknitters y Facebook: We Are Knitters)

Sobre We Are Knitters

We Are Knitters es una marca que reinventa el concepto tradicional de tejer, haciendo que sea un concepto moderno adaptado a todo tipo de público. En su página web (weareknitters.es) se pueden encontrar kits de tejer, que incluyen todos los materiales necesarios: las agujas de madera de haya, los ovillos de fibras naturales, el patrón, la agujita lanera y la etiqueta de We Are Knitters para coser a la prenda terminada. Se pueden encontrar kits para mujer, hombre, niños, decoración y accesorios; y están disponibles para todos los niveles (principiante, fácil, intermedio y avanzado). También ofrecen kits de crochet y petit point.