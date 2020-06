Nuevas tendencias en el sector alimentación tras la COVID-19 Comunicae

jueves, 11 de junio de 2020, 14:57 h (CET) La omnicanalidad y la adaptación al entorno digital de los negocios artesanos ganarán peso muy rápidamente a corto plazo. Valores como la frescura de los alimentos o la experiencia de compra, quedan en un segundo plano a ojos de los consumidores, quienes tendirán por productos más saludables. Así lo ha explicado Jorge Grande, director general de Puratos Iberia, en una masterclass virtual y abierta de IQS Executive Education El consumo en alimentación tras la crisis causada por la COVID-19 serán el e-commerce y el comercio de proximidad. Así lo aseguró Jorge Grande, director general de Puratos Iberia, durante una masterclass virtual abierta de IQS Executive Education sobre las nuevas tendencias detectadas en el consumo tras la pandemia mundial.

Para Grande, que también es profesor asociado de IQS Executive Education, la nueva situación ha establecido definitivamente al comercio digital, que llega para quedarse en el contexto actual: “La omnicanalidad es una de las mejores respuestas a esta crisis. Hay que ofrecer más productos y servicios al cliente que no requieran de su presencia física”, aseguró.

A su vez, el comercio de proximidad será el otro factor que ganará peso. Según indica el informe Taste Tomorrow de Puratos, informe mundial sobre cómo cree el consumidor que será la alimentación del futuro, el 79% de los consumidores europeos están dispuestos a pagar más por productos artesanos y locales. “Puede resultar paradójico, pero aún está muy valorado entre los consumidores el toque humano de los productos”, afirmó Grande.

En esta línea, el director general de Puratos alerta, desde la masterclass virtual que ofreció en IQS Executive Education, que el comercio local y de proximidad debe transformarse a los nuevos canales para seguir siendo relevante a ojos del consumidor, cada vez más familiarizados a las plataformas online.

Con la llamada “nueva normalidad”, los consumidores serán menos exigentes en aspectos previamente muy importantes a la hora de comprar un producto, como pueden ser el sabor o la frescura. De la misma manera, la experiencia de compra también pasará a un segundo plano. Según el citado estudio Taste Tomorrow, un 84% de los consumidores tendrán más en cuenta factores externos como la limpieza o la seguridad de los recintos, que pasarán por delante de valores que antes eran primordiales.

La salud y las necesidades vitales, nuevas prioridades del consumidor

La crisis sanitaria ha provocado también que el consumo de productos saludable gane una mayor importancia, ya que los consumidores buscarán reforzar sus organismos para ser más resistentes.

Este cambio en el consumo irá en detrimento de tendencias que iban al alza antes de la pandemia, como la personalización de productos y dietas, que darán paso a una alimentación destinada a cubrir necesidades prioritarias: “A corto plazo, la pirámide de Maslow funciona. Es por eso que la gente preferirá ir a lo seguro”, añadió Grande en esta formación abierta que ofreció en IQS Executive Education.

El temor de la población a otras pandemias también se extenderá a todos los factores que entran en juego a la hora de consumir. “El 80% de los factores seguirán presentes en la mente de las personas a medio y largo plazo. Y en el caso de rebrote, todas las nuevas tendencias tendrán tres o cuatro veces más importancia que ahora”, explicó el director general de Puratos Iberia.

Masterclasses Virtuales en abierto de IQS Executive Education

Desde el pasado 20 de abril y durante las próximas semanas, IQS Executive Education ofrece de forma abierta clases y conferencias durante el confinamiento para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades. Las sesiones pueden seguirse a través del web del centro y tras previo registro gratuito. Son impartidas por los mismos profesores de IQS Executive Education.

