Altrient presenta 6 consejos para fortalecer los pulmones

Poco a poco se intenta volver a la normalidad, y si bien la salud es siempre una prioridad, ahora el enfoque está en el sistema respiratorio. Una buena respiración es en la actualidad un elemento esencial para una buena salud y existen una serie de prácticas que se pueden aplicar en el día a día para conseguirlo. Altrient, la marca de suplementos pionera en utilizar la tecnología liposomal, cuenta cómo fortalecer el sistema respiratorio para reducir las probabilidades de contagiarse Un sistema inmune sano siempre es una buena opción, pero en la situación actual se ha convertido en una necesidad. A continuación, se presentan 6 consejos que se pueden implementar en el día a día, para que los pulmones funcionen a pleno rendimiento:

Hidratación: al igual que el resto de órganos, los pulmones necesitan que el cuerpo este bien hidratado para funcionar de manera adecuada. Además, es una buena manera de evitar complicaciones y factores de riesgo como el asma y la bronquitis.

Frutas y verduras naranjas: estas gozan de un alto contenido de vitamina C, ideal para potenciar el sistema inmunitario, que es la primera línea de defensa frente a virus y bacterias. Si se necesita un suplemento para cubrir las necesidades de Vitamina C, Altrient C es la mejor opción por su método de administración liposomal.

Ejercicio: la actividad física aeróbica, permite ganar capacidad pulmonar y mantener estos órganos saludables. Además de permitir reducir el peso, lo que resulta beneficioso, ya que la obesidad es un factor de riesgo en las enfermedades respiratorias.

Alejarse de la contaminación: el humo del tabaco y la contaminación son los principales enemigos de la salud pulmonar, ya que favorecen las infecciones y las enfermedades respiratorias.

Cuidar la postura: una buena postura ayuda a tener una mejor respiración, esto se debe a que se favorece que los pulmones puedan expandirse y permitir una mayor entrada de aire.

Depuración: existen algunos remedios caseros que se pueden utilizar para “limpiar” los pulmones.

- Eucalipto: se hierven las hojas y se respira el vapor, esto ayuda a desintoxicar las vías respiratorias.

- Jengibre: se toma en forma de infusión y tiene cualidades antibacterianas.

Selección Altrient para el sistema respitatorio:

abundanceandhealth.es

Altrient liposomal vitamina C - Caja de 30 sobres, 1000mg por sobre - 47,99€

Altrient C (vitamina C) es el suplemento de vitamina C liposomal de mayor calidad y el que ofrece la biodisponibilidad más elevada, con una absorción de hasta el 98 %.

Los liposomas son diminutas burbujas de grasa saludable que encapsulan y protegen la vitamina C. Actúan como un vehículo que transporta la dosis por el cuerpo de manera eficiente. El beneficio de tener la dosis en forma liposomal es que, virtualmente, toda la vitamina C entra al torrente sanguíneo, además de evitar cualquier problema de incomodidad intestinal asociado con tabletas orales.

Es un suplemento nutricional de alta resistencia que se elabora según los estándares farmacéuticos, con tecnología diseñada para atravesar las barreras contra la absorción del cuerpo, aportando vitamina C de alta potencia donde más se necesita: en las células.

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros… y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

De venta en:

