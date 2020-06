El kit esencial de Mustela para hacer la vida más fácil a los futuros papás Comunicae

jueves, 11 de junio de 2020, 14:45 h (CET) Conscientes de su importancia, Mustela, la marca de Laboratorios Expanscience, ha diseñado unas nuevas y coloridas bolsas con asas, de diferentes estampados y con los productos esenciales para el cuidado del bebé, para satisfacer las necesidades de todos los papás Ya falta poco para que nazca el bebé y es hora de ir preparando todo lo necesario para cuando llegue el momento. Para los papás primerizos no es tarea fácil preparar la primera maleta: ¿qué productos de higiene se debebn incluir en el neceser? ¿cuántos de cada uno? ¿hay que llevar toallitas?

No hay duda de que la primera maleta del bebé es especial, hay que prepararla con calma y con los productos esenciales, además de añadirle una dosis extra de ternura para disfrutar de su llegada con tranquilidad.

Conscientes de su importancia, Mustela, la marca de Laboratorios Expanscience, ha diseñado unas nuevas y coloridas bolsas con asas, de diferentes estampados y con los productos esenciales para el cuidado del bebé, para satisfacer las necesidades de todos los papás. ¡Estar listos y con estilo es ahora mucho más fácil! Son perfectas para llevarlas al hospital o usarlas como bolsas en el carrito, además de ideales para regalar a los futuros papás.

- Bolsa de paseo edición limitada. Gracias a su tamaño, es ideal para guardar todo lo que se necesita para el hospital y los primeros días del bebé, además de muy útil para los primeros paseos. Con un diseño muy cuidado y disponible en 3 colores con diferentes estampados, incluye: el Gel de Baño suave de 500 ML, el Hydrabebé 300 ML, la Crema Bálsamo 1, 2, 3 de 50 ML, el Agua de Colonia 200 ML y un paquete de toallitas de 70 unidades. (PVP: a partir de 46,60€ punto de venta en farmacias y parafarmacias)

- Bolsa isotérmica edición limitada. La opción perfecta para llevar la comida y el biberón del bebé de la manera más comoda y ordenada, pues además ayuda a mantenerla fría o caliente durante horas. Esta práctica bolsa de menor tamaño incluye el Gel de Baño suave de 200 ML, el Hydrabebé 300 ML y la Crema Bálsamo 1, 2, 3 de 100 ML. (PVP: a partir de 25,78€ punto de venta en farmacias y parafarmacias).

