Un joven de 16 años, Fabián Piquer, ayuda a transmitir valores a ñiños y adolescentes de manera divertida

El joven valenciano ayuda a chicos y chicas, de 7 a 15 años, a adquirir una mentalidad de éxito, a ganar confianza en sí mismos y a ser responsables de sus obligaciones Hablar a niños y adolescentes de tú a tú para ayudarles a adquirir una mentalidad positiva y constructiva, a tomarse los estudios con disciplina y a ganar confianza en ellos mismos: este es el objetivo de Fabián Piquer, un joven que ha desarrollado un programa dirigido a chicos y chicas de entre siete y quince años. Este programa parte de una premisa muy clara: que no suene a sermón.

Con esta formacióngratuita, Fabián Piquer -que ahora tiene dieciséis años- quiere dirigirse a los chavales en su mismo idioma y desde la perspectiva de alguien que ya ha estado antes en su lugar. Y es que él reconoce que ha sido un muchacho muy rebelde e indisciplinado y que ahora quiere contribuir a que otros eviten caer en los mismos errores. En sus propias palabras, "se puede ayudar a los niños a desarrollar valores sin tener que enseñarles como un profesor y sin tratarles como un dictador. Y estimularles de manera divertida para que confíen en sí mismos, que sean más responsables y que se tomen el colegio más en serio".

Fabián Piquer cuenta una anécdota que ilustra uno de los momentos que le hicieron cambiar su forma de pensar y de enfocar su vida. Según cuenta, "todos mis amigos eran muy buenos jugando al Fortnite pero yo era muy malo y quería llegar a ser como ellos. Mi padre me dijo que el secreto para poder ser bueno en algo era practicar mucho, así que le hice caso y acabé siendo muy bueno". Pasado un tiempo, Fabián se fijó en cuántas horas había estado jugando al Fortnite y la cifra le dejó helado: "me salieron 698 horas. Eso, repartido en ocho horas diarias, da 87 días; es decir, que en este tiempo te puedes convertir en un experto de lo que sea". Su padre le hizo ver que "si todas las horas que había dedicado al Fortnite las hubiera dedicado a otra cosa sería un crack, y esa frase me transformó. Si quieres ser el mejor en la Playstation le tienes que dedicar mucho tiempo, y lo mismo si quieres ser futbolista, cocinero, o cualquier otra profesión."

Otro momento de inflexión en la vida de Fabián Piquer fue cuando, a los doce años, asistió a una formación de crecimiento personal acompañado de sus padres, que solo le habían contado que se iban a un viaje de dos días. La experiencia le gustó tanto que les siguió pidiendo otras parecidas, en forma de eventos, formaciones y lecturas, y él mismo ha acabado escribiendo y publicando el libro Organiza tu vida con 16 pasos.

Una vez tuvo claras las cosas que necesitaba cambiar en su vida y las abordó con éxito, volcó toda su experiencia en la formación. Ahora, a través de varios vídeos, Fabián Piquer comparte sus fórmulas para solucionar problemas de una manera constructiva y mejorar la comunicación, sin perder los nervios y sin que cualquier conversación con sus padres desemboque en una discusión.

Otros objetivos del programa Gratuito son inculcar a los niños y niñas la idea de que tienen que ser responsables de sus propios actos y enseñarles a adquirir una mentalidad de éxito -lo que implica tener visión de futuro e inquietud por aprender cosas nuevas- y a no poner excusas frente a sus obligaciones.

Fabián Piquer también cuenta sus secretos para arrancar cada día cargado de energía. Y, sobre todo, enseña a adoptar una actitud positiva frente a todo: una actitud que ayude a plantar las semillas para cosechar también respuestas positivas del resto de las personas.

