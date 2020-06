Esta corriente trata de ayudar, a través de la plataforma instagram, a mejorar la autoestima de las mujeres españolas de talla media utilizando la moda como herramienta principal La tallas medias (40-46) son las más habituales entre las españolas y, sin embargo, en España aún es difícil encontrar marcas que realcen las curvas de mujeres con estas medidas, así como inspiración de influencers con estas tallas. Para visibilizar esta realidad ha nacido el movimiento #halfcurvy, que utiliza Instagram como plataforma principal a través del perfil @halfcurvy. “La mayoría de las mujeres no se sienten identificadas ni con las tallas pequeñas ni con las grandes”, afirman.

¿Por qué es más difícil para las mujeres #midsize sentirse poderosas?

La mayoría de las marcas tratan de ser inclusivas y su tallaje se ha visto ampliado hasta la talla 44, incluso 46 en muchos de los casos, pero el problema que detectan desde @halfcurvy no es de talla, sino de patrón. “Muchísimas prendas a partir de la talla 40 de cualquier tienda que no sea de tallas grandes no sientan bien, realmente no están hechas para mujeres que necesiten realzar sus curvas y sentirse poderosas con ellas. Comprar en cualquier tienda y ver que los pantalones (por ejemplo) de la talla 42 quedan fatal sistemáticamente, hace sentir poco importante”, opinan.

Si se une esto al tabú que existe entre la mayoría de las mujeres de talla media de comprar en tiendas de tallas grandes, lo que se consigue como resultado son millones de mujeres españolas acomplejadas. “Pocas mujeres de talla media reconocen en público que compran en tiendas plus size, cuando es algo absolutamente natural ya que el resto de marcas no les representan como deberían”, afirman desde @halfcurvy.

En España cuesta más

La idea surgió tras comprobar que en otros países, como por ejemplo Reino Unido, hay muchísimas influencers de talla media y, sin embargo, en España son más difíciles de encontrar. “Aquí las mujeres de talla media tienen mucha más vergüenza de mostrar su belleza y su estilo. Sólo hay que fijarse en el hashtag #midsizestyle creado por la influencer Anushka Moore o darse un paseo por el centro de Londres para darse cuenta de lo atrasada que está la sociedad en este sentido”,afirman desde @halfcurvy.

Pero, ¿por qué ocurre esto? Sencillo, la aceptación personal depende directamente de la opinión que tengan los demás. Según el movimiento, “el motivo de que en España cueste más encontrar influencers #midsize o mujeres de estas tallas que por la calle se atrevan a llevar looks más arriesgados, que quizás representarían mucho mejor su personalidad, no es más que un reflejo del miedo a ser juzgadas con el que han crecido”.

La moda como herramienta de empoderamiento

Según muchos psicólogos la moda es una herramienta poderosísima para aumentar la autoestima, cuando consigues un estilo propio las opiniones de los demás importan menos y empiezas a ser una misma. Teniendo esto en cuenta, el movimiento @halfcurvy pretende crear una corriente que elimine las vergüenzas y los tabúes utilizando la moda para animar a las mujeres de talla media a que se muestren tal y como son, “creemos que ver a una chica sexy de talla media que muestra su cuerpo orgullosa con un vestido ajustado o un crop top hace pensar ‘¿y por qué no?’, eso es lo que buscamos: un click en la cabeza de las seguidoras que les impulse a atreverse con todo.”