ANCED celebra su 47º asamblea con el reto de liderar la educación post-covid

jueves, 11 de junio de 2020, 12:13 h (CET) La Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Educación a Distancia ha celebrado este miércoles, 10 de junio, su asamblea telemáticamente por primera vez en su historia Arturo de las Heras, presidente de ANCED, ha abierto el encuentro virtual destacando que el COVID “nos ha dado una oportunidad de oro para demostrar a la Sociedad en su conjunto de la utilidad de la enseñanza no presencial”. La crisis sanitaria y el cierre de las aulas han supuesto un reto para todo el mundo educativo y ha convertido a la enseñanza a distancia en el inesperado protagonista y la tabla de salvación de colegios, universidades y todo tipo de centros de formación, pues ha supuesto que “niños y mayores se han visto, en muchos casos, por primera vez, en la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías para aprender”, afirmó De las Heras en su discurso, preguntándose “qué hubiera pasado si esta crisis hubiera pasado hace diez años”.

A lo largo del año, ANCED ha llevado una amplia labor de representación del sector, especialmente en todo lo que tenga que ver con la formación; con asistencia a múltiples foros e incrementando su actividad en colaboración con otras asociaciones como la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF) y La Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), con las que han impulsado como patronos fundadores el nacimiento de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo.

Otro de los ejes estratégicos para ANCED ha sido impulsar el empleo en España. En este línea hay que destacar la puesta en marcha la Mesa Técnica de Formación para el Empleo que se convoca cada trimestre, de la que forman parte junto al resto de organizaciones del sector, y en la que participa de forma directa el Director General del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy. De esta participación “esperamos que los cambios políticos y estructurales que se están produciendo en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, así como en el SEPE, mantengan una línea continuista y puedan dar soluciones a las reivindicaciones”. En este sentido el presidente de ANCED ha propuesto “acabar con la inestabilidad normativa en la que se pueden ver inmersos, conseguir la tan ansiada seguridad jurídica y ser considerados sector económico”.

En cuanto a la gestión de la asociación, en la asamblea se ha puesto en valor la puesta en marcha de cinco comisiones de trabajo:

• Formación y empleo.

• Tecnología, Innovación y proyectos.

• Marketing y comunicación.

• Deontología y arbitraje.

Cada una de ellas está dirigida por un miembro de la Junta Directiva, con el objetivo de crear un espacio de debate común donde los asociados puedan expresar y defender sus ideas, acercar posturas entre las empresas que forman la asociación, elaborar propuestas para la administración y tener un área de conocimiento. Estas comisiones han funcionado online, dando oportunidad de participación a centros alejados de la sede central de la asociación en Madrid.

Por último, cabe destacar la incorporación de Ignacio Ruiz Osta de CEFOVE como vocal de la Junta Directiva.

Sobre ANCED

La Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia - ANCED, constituida en 1977 al amparo de la Ley 19/1977, es la principal organización empresarial de ámbito nacional que integra a los centros privados más importantes de enseñanza e-learning y distancia. Tiene por objeto la representación, gestión y defensa de los intereses comunes de sus asociados, así como el fomento y desarrollo de la enseñanza en las modalidades de teleformación y distancia en todos los ámbitos, tanto empresariales como particulares.

ANCED tiene un papel importante en la gestión de la formación con empresas, asociaciones sectoriales de empresarios, Colegios Profesionales, Instituciones, etc. como Entidad Externa programada para las empresas.

