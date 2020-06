Expertos en traumatología explican la diferencia entre células madre y plasma rico en plaquetas Comunicae

jueves, 11 de junio de 2020, 11:17 h (CET) Dentro de las múltiples ponencias que están teniendo lugar estos días en la celebración del I Congreso Internacional Online de Ortobiometría Más de 50 expertos de múltiples sectores médico-sanitarios analizan la situación en el mayor evento internacional on-line sobre Medicina Regenerativa del Sistema Musculoesquelético organizado por los traumatólogos Gonzalo Mora, valenciano afincado en La Rioja y Pedro Bernáldez, sevillano, a través de la plataforma Ortobiología.com creada por el propio Dr. Gonzalo Mora, contado con más de 8000 participantes de España y Latinoamérica entre personal médicos-sanitarios y otros profesionales del sector.

"Cada vez es más frecuente el empleo de técnicas de medicina regenerativa en el tratamiento de las lesiones de ligamentos, tendones, huesos y articulaciones. Y de las diferentes opciones de tratamiento que ofrece la medicina regenerativa, lo más conocido por el público en general es el plasma rico en plaquetas, también conocido como factores de crecimiento o plasma rico en factores de crecimiento. Y la otra opción de tratamiento, de la cual se habla mucho pero se conoce poco, son las células madre", explica el experto, el doctor Gonzalo de Mora.

Con frecuencia –agrega- "los pacientes refieren que les han tratado con células madre y la realidad es que su tratamiento ha sido con plasma rico en plaquetas obtenido de la sangre del propio paciente. Probablemente el error procede de una incorrecta explicación por parte de los profesionales que realizan el tratamiento. Las células madre se obtienen, habitualmente, de la médula ósea o de la grasa del propio paciente. Pero también pueden obtenerse del cordón umbilical de recién nacidos. Cada país tiene una regulación sanitaria diferente y no todos los tratamientos están disponibles en los distintos países. En concreto España y la Unión Europea tienen una legislación muy restrictiva para el empleo de células madre y actualmente sólo se permite su uso en el contexto de ensayos clínicos y bajo el control de la agencia española del medicamento", sostiene.

El aumento en la frecuencia de las lesiones de las articulaciones y el aumento de la esperanza de vida de la población ha hecho que aumente también el número de pacientes con artrosis degenerativa de las articulaciones. La artrosis es hoy en día una de las principales causas de discapacidad en la sociedad moderna. Los distintos tratamientos que ofrece la medicina regenerativa vienen a cubrir un hueco en el tratamiento de estos pacientes que hasta ahora debían resignarse a tomar medicamentos antinflamatorios o esperar a que les coloquen una prótesis articular.

El I Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Muscouloesquelética se trata de un pionero evento que responde a la demanda de formación y recursos para el creciente número de profesionales sanitarios que son conscientes de la necesidad de un abordaje integral de las lesiones del sistema musculoesquelético, entre las cuales la artrosis ocupa el primer lugar. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes y ofrecerles la posibilidad de realizar una vida normal sin dolor en las articulaciones.

Este evento ha contado con el respaldo de las principales sociedades científicas del sector como la Asociación Española de Artroscopia, la Sociedad Española de Traumatología Deportiva, así como otras sociedades internacionales de México, Argentina y Colombia, entre otras. Se ha podido seguir desde cualquier parte del mundo a través de Internet sin ningún coste durante los días de su emisión y actualmente es accesible mediante el pago de una entrada virtual.

El Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Musculoesquelética se está desarrollando con una asistencia online sin precedentes en este tipo de eventos médico-sanitarios, hasta el punto que el día de su inicio, el lunes 8 de Junio a las 8 de la mañana (hora en España) se colapsó el servidor por el acceso simultáneo de más de 7000 asistentes.

En los dos primeros días de congreso se ha desarrollado ampliamente el tema del plasma rico en plaquetas, la proloterapia, el empleo de otros productos derivados de la sangre y las células madre derivadas de la grasa, la médula ósea y el cordón umbilical. El objetivo de todos estos tratamientos es el de estimular y potenciar los mecanismos naturales de curación delcuerpo. En este sentido los factores de crecimiento presentes en el plasma de la sangre y en las plaquetas actúan como el agua y el fertilizante que utilizan los agricultores en el campo. Y las células madre serían, a modo de metáfora, las semillas que inician el crecimiento y la regeneración.

De forma detallada se han ido desgranando los distintos tratamientos disponibles a día de hoy y de la misma forma se han ido exponiendo las tendencias y directrices de la investigación en estas áreas de la medicina, con el firme objetivo de poner al día los últimos conocimientos al respecto y aportar nuevas soluciones a las mismas lesiones que se ven aumentar en las últimas décadas.

En los siguientes días, serán los diversos profesionales y expertos invitados como ponentes al congreso (nacionales e internacionales) quienes expondrán las claves para abordar con éxito el tratamiento de las distintas lesiones con las técnicas que ofrece la medicina regenerativa. Y, por último, serán los investigadores especializados en esta temática quienes aporten su visión de cómo hacia dónde debe dirigirse la investigación del siglo XXI sobre estos tratamientos.

