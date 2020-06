Cooltourspain.es, el arte urbano que esconde Madrid a un paso Comunicae

jueves, 11 de junio de 2020, 09:57 h (CET) Madrid tiene una gran variedad de riqueza cultural y de turismo alternativo que está muy presente en los tours de arte urbano de Madrid Cooltourspain En la plataforma tour arte urbano madrid, los usuarios encontrarán toda la información sobre este espacio. En él se realizarán visitas guiadas que pueden ser tanto caminando como en bicicleta, donde los turistas podrán disfrutar de una comunidad artística especializada en fotografía, diseño, historia y educación. Participarán en una actividad que les hará vivir una experiencia única para descubrir gran cantidad de cosas nuevas que hagan que su estancia sea inolvidable.

Estas visitas se realizarán con unas 13-15 personas por guía, manteniendo siempre una calidad que hará que los turistas se queden totalmente satisfechos. Cooltourspain garantiza experiencias tanto de arte urbano como de grafiti, donde se analizarán además las obras desde un punto de vista social donde se descubrirá la crítica que realiza el artista hacia la sociedad actual. También se llevará a cabo un intercambio de opiniones sobre el medio ambiente, gentificación y otros problemas actuales que existen en el país para que la experiencia resulte más enriquecedora.

Madrid tiene gran cantidad de zonas que la mayor parte de la población todavía no ha descubierto, y que podrán investigar y conocer gracias a Madrid Cooltourspain. Las zonas son variadas, y destacan sobre todo Lavapiés y Malasaña, cuyo ambiente multicultural y mentalidad abierta les hacen lugares muy atractivos donde disfrutar del tour. Además, se ofrecerá a los usuarios unas recomendaciones en bares y restaurantes de los sitios que se vayan recorriendo para que puedan aprovechar aún más la experiencia. En este tipo de visitas se incluye un guía profesional con una experiencia muy amplia en el arte urbano y la industria del grafiti.

Se ofrecerá a los turistas información y datos actualizados sobre este tipo de cultura, su historia, los miembros pertenecientes a la comunidad artística nacional y madrileña, y se descubrirán las técnicas que se utilizan en los festivales del street art. El 90% de los clientes provienen del extranjero, pero sin embargo también existen turistas nacionales que prefieren escuchar los tours en su propio idioma.

Por ello, se ha habilitado un servicio quincenal enfocado en el público español para que puedan disfrutar de la cultura del graffiti. Los profesionales de Madrid Cooltourspain tienen buena relación y mucha cercanía con los artistas urbanos, lo que les ayuda a contar con información de primera mano de este movimiento. Los turistas podrán conocer detalles y anécdotas de las diferentes creaciones o la gran cantidad de festivales que se celebran en la capital.

Los usuarios que estén interesados en vivir esta nueva y gratificante experiencia podrán obtener todos los datos que necesiten para apuntarse a cualquier tour. En esta página contarán con gran cantidad de formas de contacto, desde un teléfono o correo electrónico, hasta la propia dirección de la sede, donde podrán ir directamente para informarse de primera mano.

También dispondrán de múltiples opciones para apuntarse al tour que más les interese, ya sean talleres de Graffitis, callejeros, despedidas de solteros, etc. La calidad de todas estas opciones turísticas estará garantizada, además de unos precios de lo más accesibles para todo tipo de clientes. De esta manera, se asegurará de que todo aquel que desee disfrutar de la industria del arte urbano podrá hacerlo sin tener ningún tipo de obstáculo.

Madrid Cooltourspain es una gran oportunidad para conocer lugares nuevos y experiencias únicas en una ciudad como Madrid donde el arte está presente en cada rincón de la capital. Todos los clientes que se decidan a participar en este tour quedarán profundamente satisfechos.

