​Vacaciones post covid en los mejores hoteles La posibilidad de viajar en los próximos meses está incentivando la organización de escapadas para disfrutar de las vacaciones. Te contamos dónde encontrar los mejores destinos y alojamientos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 11 de junio de 2020, 11:20 h (CET) Cada vez queda menos para poder viajar. La más que previsible entrada en la fase 3 de la desescalada de una buena parte de España y la apertura de las fronteras en el mes de julio está incentivando la contratación de reservas para pasar las vacaciones o para hacer una escapada tras más de tres meses de confinamiento. También ha animado las reservas el hecho de que se permita el desplazamiento entre las localidades de una misma provincia.



Por ello y para facilitar toda la búsqueda de destinos turísticos y de alojamientos, el portal DóndeAlojarseEn.com se ha erigido en estos días en una de las plataformas más utilizadas a la hora de buscar y reservar hoteles. Los interesados en preparar sus vacaciones y buscar alojamiento donde pasar unos días de asuete encuentran en esta web un sin fin de alojamientos y de propuestas de ocio con las que disfrutar al máximo de las primeras vacaciones post covid.



No pierdas tiempo buscando entre miles de opciones

Esta web te facilita la vida, en ella encontrarás la mejor selección de hoteles entre más de 2.563.000 hoteles, casas, apartamentos y otros alojamientos únicos de todo el mundo en los que los usuarios pueden reservar con total seguridad y confianza. Además, una de las propuestas de valor que ofrece este portal a sus usuarios es que cuenta con varias secciones en las que los interesados pueden encontrar los destinos más populares, recomendaciones o un apartado donde muestran los mejores hoteles baratos, los hoteles más lujosos, los mejores hoteles con spa e incluso los mejores hoteles para disfrutar con la familia.



Una oferta para zonas de playa Este verano los destinos de playa volverán a ser los más deseados por los turistas. Para ello, el portal DóndeAlojarseEn.com ha elaborado una sección especial en la que se pueden encontrar las islas más adecuadas en España para disfrutar de las vacaciones. Y en todas ellas una afinada selección de hoteles seguros. De este modo y en un solo click, los usuarios pueden encontrar los atractivos turísticos de destinos como Tenerife, La Palma, Lanzarote,

Ibiza o Menorca.



Además de información sobre estas ciudades, los usuarios también encuentran de una forma organizada algunos de los alojamientos disponibles en estas islas para encontrar y consultar de una forma muy fácil y rápida las características que ofrecen y los precios, de modo que toda la labor de búsqueda de un alojamiento se agiliza al máximo.



Los más baratos Otra de las secciones más valoradas por los usuarios de esta web es, sin lugar a duda, la titulada hoteles baratos por todo el mundo. En ella, los usuarios van a encontrar los alojamientos más económicos que existen en los principales destintos turísticos de todo el mundo. Países como Marruecos, Italia o Grecia, así como la misma España, están incluidos en esta sección en la que es posible encontrar gangas para que estas vacaciones nos salgan al mejor precio posible.



Una oferta para los más exigentes En el lado opuesto de los viajeros anteriores están aquellos que no dudan en dedicar todo el dinero necesario a sus vacaciones. Son personas que aman viajar y que consideran que el pago del alojamiento es una inversión, por lo que no dudan en dormir en los mejores hoteles del mundo. Para ello, la sección “Los mejores hoteles” de este portal hace una recopilación de algunos de los más valorados de Japón, Los Cabos, Duabi, Bali o Hawai, entre otros.



Pinchando en cualquiera de los destinos que ofrece DAE, el usuario accede a una sección en la que hay una descripción sobre los hitos turísticos más importantes de la ciudad o el país correspondiente, al tiempo que ofrece una relación con los hoteles o alojamientos más valorados por los usuarios, con una media de 5 estrellas sobre 5.



Rascacielos en Estados Unidos, Ryokans en Japón u hoteles de la máxima calidad en Dubai son algunos de los alojamientos turísticos disponibles a través de esta web y que convertirán las vacaciones en unas experiencias únicas e inolvidables.



