Una nueva publicación jurídica impacta sobre la abogacía internacional

"Trabajar mejor y ganar más dinero". Nada será igual. La compañía británica The Impact Lawyers Ltd está llamada a revolucionar el mundo de las publicaciones vinculadas al entorno legal. La singularidad e importancia de esta nueva publicación digital se fundamenta en las siguientes características The Impact Lawyers cuenta con un Consejo Editorial integrado por operadores jurídicos y profesionales vinculados al sector jurídico de reconocido prestigio de los principales países del mundo. Sus integrantes pertenecen a países de las siguientes nacionalidades: Estados Unidos de Norte América, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Austria, Italia, Grecia, Portugal, Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Irlanda, Rusia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, Panamá, Costa Rica, Uruguay, India, Vietnam, China, Japón, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Senegal, Kenia y Marruecos.

Los contenidos publicados en The Impact Lawyers, presentados siempre en un formato práctico y preciso, abarcan además de temas estrictamente jurídicos de interés global, todas aquellas otras materias que el nuevo milenio ha hecho imprescindibles para el funcionamiento de las firmas de abogados: Legal Tech, blockchain, ciberseguridad , marketing jurídico y comunicación, coaching, Recursos Humanos, etc.

Los lectores podrán acceder a los diferentes contenidos que ofrecerá The Impact Lawyers: artículos, podcasts y vídeos. Además de poder leer la revista digital mensual de The Impact Lawyers Magazine. El acceso a la totalidad de ellos será posible por medio de la suscripción a The Impact Lawyers.

El objetivo final de The Impact Lawyers es facilitar a sus lectores contenidos y herramientas que les permitan mejorar la calidad de su trabajo y obtener mayor rentabilidad económica de su esfuerzo profesional.

El valor de The Impact Lawyers radica en que su contenido es de interés para toda la abogacía con independencia de su nacionalidad.Los contenidos publicados en The Impact Lawyers sortearán todas las fronteras, impactando en gran parte de los países del mundo y sirviendo a todo aquel profesional interesado en la innovación en el sector legal.

Para aquellos interesados en conocer mejor está publicación pueden acceder a través de este enlace.

Agencia Kanito Smart Marketing Online