Qualitas Auto cambia las baterías que han dejado de funcionar a sus clientes, gratis

miércoles, 10 de junio de 2020, 17:45 h (CET) El seguro de coche Qualitas Auto se hará cargo en junio de los costes del cambio de baterías averiadas de sus asegurados, desde la mano de obra al precio de la batería nueva. El objetivo es cumplir su compromiso de garantizar la tranquilidad de sus clientes, "acompañándolos en este camino a la nueva normalidad" y evitando que tengan que hacer frente a un gasto extra tras el periodo de confinamiento Qualitas Auto anuncia que ampliará así su servicio de asistencia en viaje durante el último mes de la desescalada. Esta garantía, ofrecida a través del partner Europ Assistance, ya incluía el desplazamiento de un mecánico a domicilio, la revisión del vehículo y el diagnóstico de la batería in situ cuando el coche no arranca. A esto se suma el cambio de la batería por parte del técnico de asistencia, si durante dicho diagnóstico se comprueba que es necesaria la sustitución de esta pieza, en el mismo momento y sin coste para el cliente.

Este no es el único servicio que Qualitas Auto ha ofrecido a sus asegurados para acompañarlos durante la crisis del coronavirus. Entre otras, todas las pólizas de este seguro de coche incluyen un servicio de asesoría jurídica general gratuito, en el que los clientes han podido asesorarse sobre temas como ERTEs, asuntos fiscales, cancelaciones de viajes, etc.; ha puesto en marcha medidas de flexibilización y aplazamiento de pagos; ha activado canales online para cumplir los plazos y trámites relacionados con la gestión de siniestros; y ha mantenido todos sus servicios con normalidad, con el 100% de toda su plantilla trabajando en teletrabajo.

Qualitas Auto, marca de seguros de Admiral Seguros

Qualitas Auto es una de las marcas comerciales de la compañía Admiral Seguros, del grupo internacional Admiral Group plc. Desde 2006, cuenta con sede en Sevilla, donde trabajan más de 700 personas para todo el territorio nacional.

Reconocida como la tercera empresa mejor para trabajar en España, la sexta en Europa y la décimo octava en el mundo por la consultora Great Place to Work, Admiral Seguros apuesta por una cultura corporativa centrada en las personas que le lleva actualmente a saborear con innumerables reconocimientos de Diversidad e Igualdad en la empresa. Actualmente, toda su plantilla opera en teletrabajo para proteger la seguridad y salud de sus trabajadores, y la empresa prevé mantener este modelo de empleo hasta, al menos, el mes de septiembre.

