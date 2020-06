Solo un 12% de hombres se preocupan por la conciliación según Baby Friendly Companies Comunicae

miércoles, 10 de junio de 2020, 14:33 h (CET) Solo un 12% de hombres se preocupan por la conciliación frente a un 88% de mujeres.Un 70% de mujeres estima que el hecho de ser madres les ha afectado negativamente. Una gran mayoría de mujeres consideran que no hay reparto equitativo, sin embargo, en el mismo porcentaje, los hombres afirman que sí lo hay A la vista del estudio realizado por la empresa Baby Friendly Companies en colaboración con Womenalia, hoy en día, conciliar vida profesional y personal es un tema que sigue afectando y preocupando, mayoritariamente, a las mujeres y queda mucho camino, por recorrer, para la igualdad de género.

Baby Friendly Companies en colaboración con Womenalia, ha realizado el estudio sobre "Tendencias en la conciliación en las empresas españolas" a través de la "1ª encuesta dirigida tanto a hombres y mujeres trabajadores de España”, que ha sido respondida por más de 1000 personas.

La principal conclusión del estudio ha sido que todavía la conciliación es algo que preocupa mayoría de las mujeres (88%) cuando son madres y en cambio todavía preocupa minoritariamente a los hombres (12%).

Un dato relevante de la encuesta y en el que no se ha evolucionado en los últimos años, es la cifra de que casi un 70% de mujeres estima que el hecho de ser madres les ha afectado negativamente en sus carreras profesionales. Y por el contrario, el 60% de los hombres afirman lo opuesto: ser padres no les ha afectado, en absoluto, en sus carreras.

Partiendo de ese hecho y teletrabajando ambos, son ellas las que afirman tener más dificultades para conciliar y compaginar el trabajo con la realización de tareas del hogar, con el cuidado de los hijos o con solicitar excedencias para el cuidado de los mismos.

No es de extrañar, ya que, según la encuesta, un 40% de las mujeres dicen ocuparse de más del 75% de tareas del hogar e hijos , frente, al mismo porcentaje de hombres, que se ocupan de un 25%. Una gran mayoría de mujeres consideran que no hay reparto equitativo, sin embargo, en el mismo porcentaje, los hombres afirman que sí lo hay: esto es una gran contradicción viendo los porcentajes de ambos géneros.

Este dato coincide con un estudio elaborado por “Malas Madres” que “Siete de cada 10 mujeres no hayan logrado establecer un espacio físico exclusivo para el trabajo y tres de cada cuatro no estén cumpliendo con los horarios laborales”.

También establece lo mismo el informe de la University College London (UCL) que concluye que las madres solo consiguen trabajar en una casa con niños, una hora de forma ininterrumpida, frente a los padres que son capaces de trabajar tres horas seguidas.

Otro dato asombroso, que agrava esta situación, es que un 50% de empresas españolas no cuentan con un sistema de Beneficios Sociales de apoyo a la conciliación para aquellos empleados que tienen hijos. Esto perjudica mucho las vidas profesionales y personales de más del 50% de los empleados que son padres. ¿Dónde ha quedado la importancia del salario emocional?

Las medidas de conciliación más utilizadas por los empleados, en aquellas empresas donde cuentan con ellas, vuelven a coincidir hombres y mujeres: teletrabajo, flexibilidad horaria y jornada intensiva en verano.

A la hora de analizar las medidas de conciliación más demandadas por los empleados que tienen niños, los resultados coinciden tanto para hombres como para mujeres:

El teletrabajo y flexibilidad de horarios,

Días sin cole y organización de campamentos de verano,

Guardería en empresa o cheques guardería,

Formación/webinars para ayudar a conciliar y

Coaching para recientes padres/madres, con el fin de ayudarles a organizar su nueva vida

Recepción de una Canastilla de nacimiento en el momento que nacen sus hijo.

Es inaudito que, uno de los beneficios sociales más apreciados, tanto por hombres como mujeres cuando tienen un hijo, es precisamente tener una guardería en la empresa. Sorprendentemente menos de un 3% de las empresas en España cuenta con esta medida.

Las conclusiones arrojadas por la encuesta son claras. Un 71% de mujeres y un 42% de hombres afirman tener dificultades para conciliar. Es por ello que los empleados que tienen hijos demandan más ayudas y formación para poder conciliar vida profesional y personal.

Por tanto, en España en general, las empresas tienen mucho camino para recorrer con el fin de conseguir la conciliación entre la vida familiar y laboral y por tanto pueden aportar mucho todavía a la felicidad de los empleados que son padres.

Baby Friendly Companies es una organización que ayuda a las empresas a mejorar sus programas de conciliación apoyando y acompañando a los empleados cuando son o van a ser padres. Para más información www.babyfriendlycompanies.com

Womenalia es una organización que ayuda a las mujeres que trabajan a alcanzar sus metas profesionales. Para más info: www.womenalia.com

Se puede conseguir el estudio completo llamando al (+34) 917 105 552 o enviando un email a marketing@bebedeparis.com

